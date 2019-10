NAKON NEOČEKIVANE ELIMINACIJE NA STARTU MASTERSA U PARIZU! Medvedev: Imam strah od poraza, jer mrzim da gubim!

"U početku sam bio ljut na sebe, jedno 10 do 15 minuta, ali onda sam shvatio da je takav život, nekad pobediš, nekad izgubiš. To je sport. Svi znamo da Žeremi može da odigra dobro. Šteta je samo što sam propustio toliki broj prilika za brejk.Možemo da razgovaramo i o mom forhendu ili bekhendu... Imao sam šanse. On je svoje iskoristio i to je napravilo razliku", rekao je Medvedev.

On je iskoristio samo jednu od čak 15 brejk šansi.

"Ponekad su vam dve iskorišćene brejk lopte od 20 dovoljne da pobedite. Nije prvi put da mi se ovo dešava, verovatno da nije ni poslednji. To je život. Strah me je od poraza jer mrzim da gubim. Sada je sve to iza mene", dodao je Moskovljanin.

foto: AP

Medvedev je posle Šangaja preskočio turnire u Moskvi i Beču.

"Da li mi je to poremetilo ritam? Možda i jeste, ali ne mogu da igram 35 turnira godišnje. Morate da radite prave stvari da sačuvate svoje telo. Mislim da smo napravili dobar izbor", zaključio je Medvedev.

Medvedevu je ovo bio bio prvi poraz na startu takmičenja još od turnira u Štutgartu, u junu mesecu.

Pre poraza u Parizu, osvojio je Masterse u Sinsinatiju i Šangaju i igrao finala US Opena i Mastersa u Torontu, u kojima je poražen od Rafaela Nadala.

Kurir sport

Kurir