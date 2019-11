NOVINAR KOJEM JE NADAL ŽESTOKO ODBRUSIO TRAŽI IZVINJENJE Ubaldo Skanagata pitanjem isprovocirao Rafu, a sada kaže: Nisam zaslužio da mi tako odgovori (VIDEO)

On je rekao da je razočaran zbog svega što se dogodilo posle meča između Nadala i Aleksandera Zvereva, koji je pripao nemačkom teniseru.



"Nikada nisam imao problem sa Rafom, on je dobar momak. Moje pitanje je bilo bezazleno. Verujem da je venčanje važno u životu, to je emotivan događaj i zbog toga mislim da nije glupo postaviti pitanje da li je venčanje bilo smetnja na tenis", rekao je Skanagata.

Ubaldo Skanagata foto: Pritnscreen Youtube

On je istakao da je možda Nadal bio nervozan zbog izgubljenog meča, ali da mu to nije opravdanje.

"Kako god, nisam zaslužio da mi tako odgovori i to ne mogu da prihvatim. Nadam se da ću dobiti izvinjenje", zaključio je Skanagata.

Italijan je pitao Španca na konferenciji za medije da li je nedavno venčanje uticalo na to da ne bude potpuno fokusiran na teni, a Nadal je vrlo burno reagovao.

foto: EPA/IAN LANGSDON

"Ozbiljan si? Ovo je ozbiljno pitanje ili šala? Iznenađen sam takvim pitanjem kada već 15 godina delim život sa istom devojkom. Imam normalan život i vrlo stabilan. Za mene to ništa ne menja, imam samo burmu. Ja sam normalan momak. Možda je venčanje za tebe bilo stresno", odgovorio je Nadal Italijanu i postavio mu pitanje.

"Koliko dugo ste sa suprugom?", pitao je Nadal i kada je dobio odgovor 30 godina, nastavio raspravu sa Skanagatom.

"Možda nisi siguran u sebe. Idemo na pitanja na španskom jeziku, ovo je s...e", zaključio je Nadal.

Jajajajaja....



És lo mejor en el mondo del tênis en qualquiera situación. Grande @RafaelNadal https://t.co/jah6TKORDD — Fernando HELLRIGL™ (@hellrigl89) November 12, 2019

