MATS JE TVRDIO DA NOVAK GUBI U MELBURNU: Evo šta Vilander kaže posle Đokovićeve osme titule u Australiji (FOTO)

Novak Đoković je posle osvajanja osme titule na Australijan openu ponovo najbolji teniser sveta.

Srbin, koji sada ima 17. GS titula, se primakao najtrofejnijima Špancu Rafaelu Nadalu (19) i rekoredru Rodžeru Federeru iz Švajcarske, koji ih ima 20.

Bivši švedski temiser, a sada komentator Mats Vilander, koji je u nedelju pre finala, u kom je Novak posle četiri sata igre, pet setova i preokreta savladao Austrijanca Dominika Tima, rekao da će Đoković biti poražen, sada je stava da Đoković i na preostala tri najveća turnira ima najveže izglede za trijumf

- Obično kada trijumfuje u Melburnu, Novak ima dobru celu sezonu - ocenio je Vilander posle finala.

- To što je osvojio Australijan Open već ga čini favoritom na Vimbldonu, gde takođe brani titulu. To bi mu bio 18. Gren slem. Isto tako, favorit je i na US Openu. To je već 19. Na kraju ove sezone mogli bismo da imamo dvojicu tenisera sa 20 Gren slemova ili dvojicu sa 19. Verujem da Novak može da osvoji sva četiri velika turnira ove godine. Otvorio je sebi vrata i spreman je da se bori za zvanje najboljeg svih vremena - dodao je on.

Đoković u karijeri ima jedan Rolan Garos, na Vimbldonu je trijumfovao pet puta, a sa US Openu u vitrinama ima tri pehara.

