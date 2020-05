NADALOV STRIC OBJASNIO KO JE NAJBOLJI NA SVETU: Federer je najveći, ali muku sam jedino imao pred mečeve sa SRBINOM

Problemi su nastajali kada na red dođe duel sa Srbinom, iskren je bio Toni.

- Rodžer je najveći igrač koji se pojavio u tenisu. On pleni elegancijom, ali nije to samo lepo za oko, već je to igra koja donosu pobede. Da nisam bio trener Rafe, želja mi je bila da radim sa Rodžerom i da s njim osvojim sve - rekao je Toni.

foto: AP

Govoreći i Đokoviću, ipak, je Španac na indirektan način priznao ko je zapravo najbolji igrač dašanjice.

- Za razliku od Federera, za koga smo uvek imali jasan plan kako ga treba pobediti, kod Đokovića to nikad nismo mogli da odredimo. Mnogo puta je Rafa izlazio na teren bez vizije šta treba da uradi da bi ga savaldao. To mi je uvek predstavljalo veći problem, zato sam više voleo kad igra protiv Federera.

foto: AP

D. P.

Kurir