NOVAKOVA MAJKA IMA SVE ZAPISANO: Đokovića tek čeka slava, evo kako će pokazati DA JE NAJVEĆI!

Majka Novaka Đokovića ima sve zapisano! Novaka Đokovića uspesi tek čekaju, ali ne samo sportski - poručuje Bosiljka Veselinović, astrolog koja je godinama unazad pogodila gotovo sve o najboljem teniseru sveta!

Predvidela povratak

- Predvidela sam pad i povratak Novaka Đokovića. Rekla sam da će da padne ispod desetog mesta, a on je pao na 21. mesto. To je prirodno, moramo da naučimo da ima različitih perioda - uverava Bosiljka, koja je gostovala u emisiji Vikend jutro sa Jovanom Jeremić.

foto: Damir Dervišagić

Svojevremeno je, podsetomo, predvidela da će jednoga dana predsednik Srbije biti Novak Đoković, ali kada završi tenisku karijeru.

Urednik i voditelj Jovana Jeremić foto: Printscreen

- Radila sam njegov horoskop. Njegov podzank u jarcu opredeljuje tu njegovu želju da jednog dana postane predsednik, da nešto dobro uradi za Srbiju. Kada bude osnovao stranku, to će biti najkavlitenija stranka mladih, perspektivnih, obrazovanih ljudi i tu je preokret Srbije. Njemu je prvo polje u vodoliji, on je reformisata , on ne dolazi da vlada - kaže Veselinović.

Prema njenim rečima, Srbija je u znaku jarca, a planeta Saturn je vladar naše zemlje, što ukazuje da je pred našom zemljom jako težak period.

Ovako će pokazati da je najveći

Ona je danas dodala da Novak treba da se povuče kada bude na vrhuncu slave.

- Sve se menja i stalno su neki procesi. Kao i Novak Đoković koji treba da se povuče kada je prvi a ne da se povlači kada bude 21. To su prave stvari, to su moderni ljudi. A ne, uplete se tu sujeta, svađe, mržnja - zaključuje Bosiljka.

(Kurir.rs)

Kurir