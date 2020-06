SRBIN ĆE U ZADRU BITI UGOŠĆEN KAKO DOLIKUJE Nikola Pilić za Kurir: Hrvati vole Noleta! (FOTO)

- Hrvati vole Noleta, u goste im dolazi najbolji teniser sveta. To nije mala stvar i sigurno će znati to da cene. Đoković je već bio u Umagu gde su mu aplaudirali, na Korčuli, pevao u krčmi pesme Olivera Dragojevića i svi su bili oduševljeni Novakovim dolaskom u Hrvatsku. Nema razloga i da sada bude drugačije. Iako je Zadar košarkaški grad, siguran sam da će znati da cene, jer u goste im dolazi najbolji teniser sveta. Svuda ima nekih kretena koji žele da naprave neki incident, mladići od 20 godina, koji žele da se dokažu i budu u centru pažnje, ali nadam se da će sve proteći u najboljem redu - poručio je za Kurir Nikola Pilić. Hrvatski trener neće biti gost u Zadru, jer kako kaže već se nalazi u godinama i nije mu baš do putovanja.

Nikola Pilić foto: Marina Lopičić

- Čuo sam se sa Goranom i Đorđem Đokovićem, pozvali su me da budem njihov gost, ali ja nisam baš u godinama kada mogu da putujem. Neću ići u Zadar, da je neki važniji meč, onda bih otišao, ovako, odlučio sam da ostanem kod kuće. Novak je obećao da će me posetiti, čim budem imao vremena, i on je kod mene uvek dobro došao - zaključio je Pilić.

Hronolgija Noletovog dolaska u Zadar *Stigao u utorak popodne avionom u ovaj dalmatinski grad *Odmah se smestio na jahtu gde boraviti tokom turnira zajedno sa porodicom *Tu je onda ručao, igrao se sa decom *Nakon toga obišao kompleks gde će biti održan turnir *Zatim je došao u Sportski centar "Višnjik" gde su trenirali košarkaši Zadra, a "Krešinom domu" dočekala ga je bivša hrvatska teniserka Iva Majoli

(Milan Nastić)

Kurir