BEOGRAD DOBIJA MUZEJ NOVAKA ĐOKOVIĆA! Otac najboljeg tenisera sveta OTKRIO: Kinezi i Indusi će čekati ispred celu noć!

Ovu informaciju otkrio je njegov otac Srđan Đoković mada nije precizirao kada i na kojoj lokaciji će se to dogoditi.

"Vrlo brzo će se napraviti Novakov muzej negde u gradu na nekoliko hiljada kvadrata. Imamo podršku države. Biće to interaktivan muzej. Čim se budu vratili (turisti) Kinezi i Indusi, koji ga obožavaju, moraće da borave ispred tokom noći da bi mogli da uđu u toku dana. Novak je deo ovog grada i ovog naroda, tim muzejom će pokazati da će večno biti uz svoj narod", istakao je Srđan Đoković gostujući na televiziji "Sportklub"

foto: Zorana Jevtić

Novak već ima svoje teniske terene na Dorćolu, na kojima je nedavno održan humanitarni turnir Adria tur, ali bi nakon završetka karaijere mogao dodatno da doprinese popularizaciji i razvoju tenisa u Beogradu i Srbiji.

"Bez sistema je vrlo teško napraviti uspeh u bilo čemu. Kada je Novak počeo nismo imali sistem u Srbiji, a nema ga i dalje. Ali ćemo to promeniti vrlo brzo. Čekamo da privede karijeru kraju. Ja sam pokušavao mnogo puta proteklih godina, pokušavao sam da se napravi nacionalni teniski centar, ali nisam uspeo zbog nekih ljudi i njihovih ličnih interesa. To će se promeniti, jer kod njega to lično ne postoji, zato je i napravio sve ove uspehe, jer se nikad nije bavio ličnom dobiti, nego mu je u glavi uvek bilo nešto drugo, opšte", naglasio je otac najboljeg srpskog sportiste.

Kurir sport / Sportklub

