TESTIRAO SE NAKON POVRATKA IZ ZADRA! Teniser Peđa Krstin negativan na koronavirus: Igra sa Noletom, najbolji lek!

Mladi srpski teniser Peđa Krstin nakon povratka iz Zadra odlučio je da se podrgne testiranju na koronavirus. Rezultat je poznat, a Krstin kaže za Kurir da je nalaz negativan:

- Testirao sam se zbog sebe, porodice, prijateja i ljudi sa kojima sam bio u kontaktu. Uradiću za sedam dana ponovo test, čisto da potvrdim da je sve u redu. Kako stvari stoje, moje zdravlje je u najboljem redu- rekao nam je Krstin po povratku u rodni Mokrin. Aludirajući na meč sa najboljim teniserom sveta tokom zadarskog izdanja Adria Tura, Krstin se našalio i rekao da je igra sa Noletom za njega najbolji lek:

- Bila mi je velika čast i zadovoljstvo da budem deo tog turnira. Publika je bila fenomenalna, a tokom susreta s Noletom, navijali su i za mene. Nikada ranije nisam igrao u Zadru. Bilo je predivno- iskren je Krstin. Poraz od Novaka Đokovića ne boli:

- Imao sam čak tri set-lopte pri vođstvu od 3:2, ali je Nole pokazao zašto je najbolji igrač planete. Dobio je prvi, a potom i drugi set. Bila je privilegija deliti teren sa Noletom. Možda i najveći dobitak ovog turnira, jeste to što sam video da mogu da se nosim sa prvim reketom sveta- kaže Krstin koji je, nedelju dana ranije, nastupio na turniru Teniskog saveza Srbije. Igralo se, na terenima TC Novak u Beogradu. Umesto kraj ušće dveju reka, Save u Dunav, do željenog odmeravanja snaga Krstina s najboljim srpskim teniserom svih vremena, došlo je u gradu na Jadranu:

- Nole je pohvalio moj odnos prema igri i evidentan napredak. Mišljenja je da mogu bolje i više, i da to što sam trenutno 240. igrač na ATP listi ne treba da me zabrine. Kad vam najbolji teniser sveta kaže da imate kvalitet da se nađete u TOP 50, onda to samo može dodatno da vas stimuliše- poručio je Krstin.

