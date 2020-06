BRUKA! NEMCI SE BRUTALNO OSTRVILI NA NOVAKA: Đoković nikada neće biti veliki šampion! Ostavlja bedan utisak

Nemački mediji poslednjih dana iscrpno se bave Novakom Đokovićem i turnirom "Adrija tur".

Pozitivan rezultat na korona virus Novaka Đokovića, Viktora Troickog, Grigora Dimitrova i Borne Ćorića, samo su dodatno ražestili medije u Nemačkoj, koji ne biraju reči kako bi se obračunali sa najboljim teniserom sveta, na čiju je inicijativu pokrenut regionalni turnir.

List "Rajniše post" koji izlazi u Diseldorfu objavio je članak pod naslovom "Zašto Đoković nije šampion". Podsećaju na njegovih 17 grend slem titula i 79 trofeja tokom karijere, ali i ističu:

"On je broj jedan tenisa i atrakcija teniske scene. Ali nikada neće biti veliki šampion, jer za to nisu važna dela na terenu, već ona u stvarnom životu. A na tom polju ovih dana on ostavlja bedan utisak. Đoković i kolege su svojim egoizmom ugrozili planove o nastavku sezone s Otvorenim prvenstvom Amerike koje je trebalo da počne 31. avgusta. Moguće je da će sada, ukoliko se više top-igrača zarazi korona-virusom, potrajati još duže pre nego što se sezona nastavi. Jednom Đokoviću to može da bude donekle svejedno, on se finansijski obezbedio. Ali drugi teniseri sada žive na minimumu egzistencije. Za njega možda virus nije problem, ali za delove društva jeste, i to ogroman. I te ljude bi trebalo zaštititi. Onaj ko to nije shvatio, taj ne zaslužuje da ga se naziva šampionom. Stvarni šampioni deluju drugačije".

Agencija DPA je uproedila organizaciju na "Adrija turu" i Bundesligu i zaključila:

"Novak Đoković, prvoplasirani teniser sveta, na svom Adrija turu nije hteo ni da čuje za stroge mere higijene kao u fudbalskoj Bundesligi. A nakon nekoliko slučajeva korone među učesnicima, stiže oštra kritika s teniske scene i pitanja u vezi budućih sportskih događaja. S čuđenjem su registrovani video-snimci na kojima se lakomisleni profi-teniseri zabavljaju u noćnim satima, a infekcije Grigora Dimitrova i Borne Ćorića otvaraju pitanja o daljem ’otvaranju’ i uopšte održavanju teniskih turnira".

Novak Đoković definitivno nikada nije bio ljubimac međunarodne, pre svega zapadne štampe. Pa tako ni nemačke. Simpatije su često bile na strani Federera ili Nadala. U člancima koji su objavljeni u poslednja dva dana može se steći utisak da je srpski teniser jedini i isključivi krivac za pozitivne korona-slučajeve i fijasko Adrija tura.

