GREŠKE SE PLAĆAJU, SVE ŠTO IMA, NEKA KAŽE NA TERENU: Beker i Enan ekskluzivno za Kurir o diskvalifikaciji Đokovića

– Novak je živo biće, i samim time – sklon greškama. Emotivni faktor je veoma važan u njegovom stilu igre, ali kada dozvoli da izađe iz granica kontrolisanog – tada neminovno nastaju problemi. Dešavalo se i pre – a i sada, bojim se, da su druge stvari koje se odigravaju u njegovom životu i karijeri van teniskog terena „uzele danak“ i imale kumulativni negativni efekat na njega, kao što je pokušaj da se formira nova asocijacija igrača, inicijativa da kroz razgovor sa guvernerom Njujorka pomogne Manarinu da izbegne suspenziju sa turnira... Mislim da takve stvari kod njega dovode do poremećaja te emotivne ravnoteže, i da se to ovoga puta ispoljilo kroz ovaj neverovatno nesrećan – ali sa pravom sankcionisan – incident, rekao je Beker i nastavio:

- U ovom momentu, Novaku je neosporno veoma teško; ali se nadam da će uspeti da se presabere što pre, i uradi ono što je sada najvažnije i najsmislenije za njega: da se izrazi – na terenu. Poznavajući njega, njegov mentalitet i „fajterski“ duh – on to svakako može, i slažem se sa vama da je „prikriveni blagoslov“ upravo činjenica da je sledeći turnir na kome je potvrdio učešće Masters u Rimu, gde ga publika voli kao retko gde. Voleo bih da bude u stanju da iskoristi ovih iznenadno stvorenih 7 dana pauze do Rima i što bolje se prilagodi uslovima igre na šljaci, a ako bude uspeo da iskoristi jedan od njemu omiljenih turnira na turneji za konsolidaciju – ne vidim zbog čega ne bi mogao da bude konkurent za osvajanje Rolan Garosa krajem meseca...“ napominje bivši Novakov dugogodišnji trener i „član porodice“ – za šta on sebe smatra.

Novak je narodski čovek, veliki heroj u svojoj zemlji, dobrotvor čija fondacija čini boljim živote hiljada dece i drugih ljudi širom Srbije i šire – i nije pravedno ni na koji način imati isključivo kritizerski stav prema njemu – i kao osobi i kao teniseru. Tačno je da je on „uleteo“u prostor koji su početkom ovog veka svojom aurom i uspesima definisali Federer i Nadal, ali njegova dostignuća su nesporna – i ovim što se desilo u Njujorku svakako nisu završena. Novak je veliki šampion, siguran sam da će se vratiti i novim pobedama prevazići ovu bolnu epizodu!, ističe nemački stručnjak.

Žastin Enan je, u širem kontekstu odgovora na ovo pitanje, iznela sledeće zanimljive konstatacije:

- Mislim da ne grešite kada kažete da Novak ne dobija onu vrstu uvažavanja kao Federer i Nadal, i pored svega što doprinosi tenisu. Mislim da bismo trebali da budemo veoma srećni što imamo raznolikost oličenu u verovatno tri najbolja igrača u istoriji ovog sporta, kao i u mladim asovima koji će ih uskoro naslediti na vrhu. To je pravo bogatstvo – razlika u karakterima, stilovima igre – i ma koliko vi bili opčinjeni neospornim šarmom i privlačnošću Federera i Nadala – Novakova autentičnost nije ništa manje vredna niti dostojna poštovanja, i pravilan sud nalaže da treba poštovati sve što je doneo našem sportu.

Novak je isti kao i svi mi – skloni smo greškama, a ovakve greške se – plaćaju. U sportu uopšte nije lako kontrolisati emocije, ali je to nešto na čemu se radi, uz vrline kao što su skromnost i pristojnost. Ovo će svakako biti upozorenje za ostale tenisere i teniserke da – pre svega – rade na sebi, i ne treba očekivati da će se ova pravila menjati ili adaptirati. Nikada nisam videla da je u ovakvom incidentu neko želeo namerno da povredi drugoga, ali izazivanje povreda je nešto što se mora kontrolisati. Možda neki veruju da je ova odluka bila preterana, i na to svakako imaju pravo, ali – ponavljam – ne verujem da će se konsenzus o ovom pitanju menjati, i smatram da je to ispravan pristup,“ ističe Enanova, uz Bekerovo odobravanje ovih stavova.

foto: Profimedia

Interesantno je bilo čuti šta Beker i Enan misle o tome ko će osvojiti Ju Es Open ove godine:

- Ovo je luda godina, potpuno nepredvidiv turnir koji se odvija usred globalne pandemije virusa, turnir na kome ne učestvuju neke od najvećih aktuelnih zvezda ovog sporta – a prvi igrač sveta i apsolutno glavni favorit biva suspendovan na ovaj način. U muškom delu žreba ćemo po prvi put imati za šampiona igrača koji do sada nije osvojio niti jednu Grend Slem titulu, kao „šlag na tortu“ u Njujorku. Bez obzira na sve igračke kvalitete igrača i igračica koji su i dalje u žrebu, mislimo da će odlučujuči faktor za pobednika turnira sa obe strane žreba biti – mentalna spremnost, mirna glava, sposobnost izboriti se sa pritiskom. Toliko toga je još moguće da se desi, a mi se nalazimo tek na početku druge nedelje Grend Slema – i zato je potpuno nezahvalno prognozirati favorite za osvajanje ovogodišnjeg Ju Es Opena,“ bukvalno u glas konstatuju vodeći teniski komentatori Eurosporta.

- Ako gledamo pak ka Rolan Garosu – za mene su glavni favoriti za osvajanje poslednjeg Grend Slema ove sezone Nadal, donekle i Tim – ali svakako i Novak, kome će – ponavljam – ovo biti prava prilika da se vrati na željenu poziciju u svetu tenisa, smatra Beker.

Na pitanje da li misli da najavljena nova igračka asocijacija PTPA ima šanse za uspeh, Beker kaže:

- ATP organizacija je znatno drugačija u duhu i sadržaju u odnosu na onu koja je osnovana 1972 godine, jer sada igrači smatraju da je u njoj apsolutno dominantan partner strana koja zastupa interese ATP turnira i da njihov glas nije adekvatno uvažen. Voleo bih da nova asocijacija obuhvati i igračice, odnosno WTA segment – i da je unifikacija korak ka pravom rešenju ovog nespornog problema i tenzija u odnosima među glavnim faktorima svetskog tenisa. Federer i Nadal imaju drugačiji odnos prema ovom pitanju – koji se do sada uglavnom bazirao na nenametanju i držanju po strani, odnosno bavljenju svojim karijerama i stvaranj teniske istorije, svojim interesima ili viđenjima situacije u okviru postojećih struktura i odnosa. Šteta je što, usled ovih razlika u pristupu i mišljenju, u ovom trenutku nije moguće doći do zajedničke igračke platforme – ali ne isključujem da će do toga i doći, i da smo možda bliži tome nego što trenutno mislimo. U svakom slučaju bih voleo da konačno rešenje podrazumeva ATP i WTA organizacije objedinjene u jedno telo;“ rezimira Beker na kraju Eurosportove ekskluzivne onlajn medijske konferencije.

Kurir sport / Vuk Brajović

Kurir