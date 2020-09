NOVAK DOBRO ZNA SLEDEĆEG RIVALA: Sparingovali i u Beogradu, igrali do sada dva puta

U pitanju je Litvanac Ričardas Berankis, nakon što je pobedio Uga Delijena iz Bolivije u tri seta – 6:1, 6:4, 6:4.

Berankis je za nepuna tri sata igre opravdao ulogu favorita i izborio duel sa srpskim teniserom, protiv koga je često sparingovao, čak i u Beogradu.

Biće to njihov treći međusobni susret, a oba su pripala Novaku. Pre sedam godina na US openu kada je srpski as slavio rezultatom 6:1, 6:2, 6:2, kao i nedavno na Sinsinati Mastersu 7:6 (7:2), 6:4.

Meč drugog kola Oztvorenog prvenstva Francuske igraće se u četvrtak.

Kurir sport

Kurir