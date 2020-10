SAMO JE ON POBEDIO NOVAKA: Pred meč u Parizu, pričao je o dešavanjima u Njujorku i diskvalifikaciji Đokovića (VIDEO)

To je jedini meč, koji je Đoković izgubio u 2020. godini.

- Svi već dobro znamo šta se dogodilo u Njujorku, ali ovo je drugi meč. Biće spreman 100 odsto, a ja ću pokušati da uradim sve da ga pobedim. Bila je to loša sreća i teška situacija za njega, nije hteo da uradi to, nekad je najbolje da zaboravite to i da nastavite svojim putem. Novak je sjajan igrač, sjajna osoba. nekad ne možemo da kontrolišemo emocije, to nije lako. Nikad nismo ponovo pričali o tome. Novak je sjajan momak, ali ni on ne može da izbegne da se uznemiri kada se dogode takve stvari. Nekad je prosto ne pričati o toj temi ponovo - rekao je Španac nakon pobede u četvrtom kolu protiv Danijela Altmajera sa 3:0.

Duel Đokovića i Pabla Karenja Buste na programu je u sredu.

