VILANDER OPET UDARIO NA NOVAKA: Rivali će pokušati da iskoriste Đokovićevu povredu da ga ISCRPE!

Šveđanin je ubeđen da Đoković vuče povredu i da nije baš fit.

Mislim da ne želi da pokaže svojim protivnicima da ima povredu. To je opasna povreda i ako ne počne dobro meč - mogao bi da ima problem - rekao je Vilander.

Nastavio je u istom ritmu.

- Očigledno mu je protiv Karenja Buuste bilo potrebno neko vreme da zagreje telo, a tako će biti i protiv Cicipasa, pa onda i u finalu...

Govorio je i o izavi Karenja Busta da Novak uzime medicinski tajm-aut kad mu ne ide.

"Da, video sam da je Pablo Karenjo Busta rekao da Novak stalno to radi kada mu ne ide, ali mislim da to Novak ne želi kada gubi. Zbog toga mislim da je to velika briga u naredna dva meča pošto će rivali probati da ga iscrpe"naveo je Vilander.

Kurir sport

Kurir