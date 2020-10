ĐOKOVIĆ PRED ISTORIJSKO FINALE SA RAFOM: Nema većeg izazova nego pobediti Nadala u ''njegovoj kući''

Đoković se peti put u karijeri plasirao u finale Rolan Garosa, pošto je večeras pobedio Grka Stefanosa Cicipasa posle pet setova, 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1.

"Treba odati priznanje Cicipasu za sve što je uradio tokom meča, a posle četiri sata igre u završnici je bio umoran. Srećan sam zbog pobede, bez obzira što sam izgubio treći set, trudio sam se da budem miran i uspeo sam da rešim kako sam želeo", rekao je Đoković posle meča.

On će u finalu, u nedelju od 15 časova, igrati protiv branioca titule Španca Rafaela Nadala. Nadal će u 13. finalu igrati za 13. titulu u Parizu, a Đoković u petom finalu za drugu. Srpski teniser pobedio je Španca u četvrtfinalu Rolan Garosa 2015. godine.

"Imam mnogo motivacije da pobedim u Rafinoj kući. Sećam se 2015. godine i dalje... Moraću da igram najbolji tenis, to je verovatno najveći izazov u sportu, pobediti Nadala na Rolan Garosu", naveo je prvi teniser sveta.

foto: EPA/YOAN VALAT

Govoreći o večerašnjem meču, Djoković je za RTS rekao da je mogao mnogo ranije da se završi taj duel.

"To znam ja, to svi znaju. Imao sam potpunu kontrolu, vodio sam sa 2:0 i držao stvari u svojim rukama i sudbinu meča. Imao sam servis, meč loptu, ali je malo izašla bekhend paralela. Takve stvari se dešavaju. Psihološki ovo je značajno za mene da dobijem u pet setova, nakon što sam vodio 2:0, pa izgubio dva seta", rekao je on.

"U četvrtom setu sam imao prilike za brejk ali nisam uspeo. On je odigrao dobro, strpljivije, ali ono što se računa i što je bitno je da sam uspeo da završim na pravi način. On je bio iscrpljen na kraju, ja sam dodao gas i pobedio", dodao je Đoković.

On je istakao da je povreda prošlost, jer je bez problema večeras igrao četiri sata i da će biti spreman za finale.

Đoković u medjusobnim duelima vodi sa 29:26 protiv Nadala, ali je Španac pobedio u šest od sedam duela na Rolan Garosu. Djoković je jedini igrač, uz Robina Soderlinga, koji je pobedio Nadala na tom pariskom grend slem turniru.

foto: AP Michel Euler

Upitan da li Nadal može nečim da ga iznenadi, Djoković je rekao da dobro poznaje njegovu igru.

"Sa njim sam u svetu profesionalnog tenisa igrao najviše, skoro 60 puta, ovde smo imali izuzetne mečeve i velike borbe. Većinu je dobijao on, ja sam to četvrtfinale 2015. godine, dobro ga se sećam, analiziraću i ostale. On je u izuzetnoj formi, svi znamo koliko dobar skor ima ovde, to je neverovatan rezultat. Sve je otvoreno, ovo je finale, u ovim uslovima imam više šansi. Imam dovoljno vremena da se spremim i mentalno i fizički i dam sve od sebe u finalu", naveo je Đoković.

Srpski teniser će u nedelju igrati za 18. grend slem trofej u karijeri, a Nadal za 20. čime bi se izjednačio sa rekorderom Švajcarcem Rodžerom Federerom.

Kurir sport / Beta

Kurir