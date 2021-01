KAKAV ŠAMAR ZA KIRJOSA! Britanski novinar stao u odbranu Novaka i BRUTALNO ODBRUSIO Australijancu: O njegovim rečima bruji planeta

"Sem Grot, bivši australijski profesionalac, nazvao je Novaka sebičim. Nik Kirjos, taj bastion racionalnosti, okarakterisao ga je kao marionetu. Ne mogu a da ne kažem da je to malo nepravedno. Đoković nije ove predloge izneo za sebe i na svoju ruku, već kao jedan od ko-lidera Profesionalne asocijacije tenisera. On neće lično dobiti benefit ako se olakšaju mere. Naprotiv, to će pomoći rivalima da se bolje spreme i smanje njegove šanse da postane šampion turnira", napisao je Sajed koji nije mogao a da ne spomene Adrija Tur.

"Mogao bih da kažem da je Đoković daleko od savršenog, saglasan sam sa svima koji ga kritikuju za suludi turnir koji je prošle godine organizovao, gde je grupa tenisera zaražena koronom. Lametinram i nad njegovim antinaučinm stavovima o vakcini, aplaudiram onima koji su ga kritikovali jer nije nosi masku ove nedelje. Ali mnogi komentari su postali histerični. Spominje se njegova ‘narcisoidnost’ i to je postao trend na Tviteru. Čovek je već prebogat i zalagao se za druge igrače da im se povećaju prihodi, da se obezbedi veći novac za čelendžere i druge turnire, od kojih žive teniseri ispod top 150. Smisleni argumenti su se izgubili u moru sintetičkog besa", stoji u kolumni britanskog novinara.

"Za kraj, završio bih sa Kirjosom, čiji su tvitovi dobili preko 20.000 lajkova. To je igrač koji je ozbiljno osramotio sport, a nikada nije našao dovoljno zrelosti u sebi da se izvini. Mislim da smo dostigli vrhunac ironije kada je Kirjos nekog nazvao marionetom", zaključio je Sajed.

