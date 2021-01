ĐOKOVIĆ JE NEOPRAVDANO NAPADNUT! Beker stao uz Novaka: Igrači zavređuju više poštovanja

- Ugroženo je više od 70 od 128 igrača. Trećina će sigurno biti u lošem stanju u Australiji, kada izađu iz karantina, jer dugo nisu ni izašli na svež vazduh, nisu igrali tenis. Bez obzira koliko treninga sproveli u sobi, nisu igrali, a imaju nedelju dana da se pripreme u uslovima sa visokom temperaturom. To tako ne funkcioniše. Zimske pripreme bile su uzalud. Morate se zapitati da li su to pošteni uslovi za sve. Kao organizator, morate se zapitati: da li je to razumno?, rekao je Beke.

On se osvrnuo na pismo koje je organizatorima uputio Novak Đoković, tražeći bolje uslove za pripreme tokom karantina.

- Tačke koje je naveo bile su apsolutno tačne i legitimne. Imate osećaj da Đoković trenutno može da radi šta hoće, ali dobija mnogo kritika. U ovom slučaju, zaista neopravdano. Želeo je da se založi za igrače, da stvori poštene uslove za sve, ali je bio oštro kritikovan, čak i od strane premijera zemlje. Mislim da je za Australiju, a posebno Melburn važno da igrači dođu. To je dobro za grad i ekonomiju. Morate da se odnosite prema igračima poštenije i s poštovanjem “.

Kurir sport

Kurir