ANALIZA MEČA: Lajović po prvi put među 16 najboljih na Australijen Openu

Prvi set meča trećeg kola između Dušana Lajovića i Pedra Martineza obilovao je prelepim tenisom i uzbuđenjima koja su bila melem na ranu publici koja je odbrojavala poslenje sate prisustva u Melburn parku do uvođenja novog totalnog karantina usled pojave pet slučajeva novog soja korona virusa u saveznoj državi Viktorija. Sjajne kombinacije servisa, vinera, lucidnih rešenja u igri iz terena i čestih atraktivnih izlazaka na mrežu kod obojice igrača mamili su aplauze i uzdaje bukvalno posle svakog poena – što je insiprisalo Dušana I Pedra da se još više upuste u demonstraciju punog repertoara teniskog majstorstva.

Posle stabilne rezultatske klackalice do 4:4 u gemovima, Martinezov agresivan stil igre u polju – dosta atipičan za Španske tenisere koji vole da svoj posao obavljaju uglavnom sa osnovne linije – daje plodove, i koristi treću brejk loptu kako bi došao u poziciju da servira za osvajanje seta. Tada naš as pokazuje vrhunski kvalitet, hrabrost i istrajnost – i izvodi sjajan kam-bek, vrativši brejk – a zatim povevši sa 6:5 – čime primorava Španca da servira radi ostanja u setu. Imao je Duci šanse da meč završi tada i tu – ali je Pedro ostao sabran i uz nekoliko srećnih udaraca blizu linija ostaje u meču.

Taj – brejk počinje idealno za srpskog tenisera – osvaja svoj prvi servis, onda osvaja dva mini-brejka na servis Martineza, i vodi 3:0 na svoj servis. Koristi jedan od dva kako bi povećao vođstvo na 4:1, ali se onda Martinez izvlači iz veoma neugodne situacije i „šetnje“ u koju ga vodi Lajović sjajnim i preciznim diagonalama – i stiže do drugog poena u taj-brejku pre prve promene strana. Činjenica da sada mora da servira „u sunce“ a da Lajović vraća početni udarac protivnika u velikoj senci bolje utiče na Španca, koji osvaja i svoj drugi servis – a zatim pritiska Lajovića agresivnom igrom u terenu i vraća i drugi mini-brejki anulira svu prednost našeg igrača. Nažalost, tu se on ne zaustavlja, i koristi iznenadnu pasivnost našeg igrača da sada on ostvari prednost mini-brejka na 5:4, a zatim to potvrdi i sa 6:4 – uz dve set-lopte. Martinezu „rade nervi“ i veoma laka paralela završava u mreži, a Dušan to vešto koristi i svojim prvim servisom izjednačava rezultat na 6:6. Nažalost, naš igrač je opet „konzervativan“, neubedljiv, i Martinez to koristi da još jednim izlaskom na mrežu osvoji poen i novu set loptu – koju koristi posle sjajnog kik-servisa u stranu. Velika šteta za našeg igrača – koji je bio taj koji je dominirao u setu do trenutka kada su krenuli da razmenjuju brejkove i mini-brejkove, kada Martinez nameće igru čestih izlazaka na mrežu (22 osvojena poena iz te pozicije, u odnosu na samo 8 Lajovića) i pravi razliku u ritmu igre.

Odmerena igra donosi Lajoviću prvi brejk poen na servis protivnika na početku seta, ali ne koristi priliku da konvertuje lak volej na mreži. Dušan ne odustaje, sada je on agresivniji i više ulazi u teren, i sjajnim vinerom iz dijagonale ponovo ugrožava Španca. Martinez odigrava dobru kombinaciju servisa i voleja i ponovo stiže do djusa – ali već sledeća šalje lopticu u aut, i Dušan ima treću brejk loptu na početku seta. Nažalost, ništa ni od te prilike, ali onda Lajović pametno odigrava pasing-šot iz riterna na hazarderski izlaz Martineza na mrežu posle servisa, i eto nam i četvrte brejk lopte – koju Lajović napokon konvertuje posle lošeg voleja Španca koji završava u mreži. Važan momenat za Dušanov rezultatski povratak u meč – nadamo se.

Novi servis gem – stara priča: Lajović se trudi da igra „bezbedno“ sa osnovne linije, Martinez „kao osica“ zuji oko lopte, optrčava je i postavlja za agresivne udarce, pokušava da osvoji pedalj po pedalj terena kako bi došao do prilike da osvoji poen iz voleja. No. Španac češće i greši, i Dušan potvrđuje brejk i vodi 2:0. Uzbuđenja se nastavljaju, obojica igrača često završavaju zajedno na mreži i u „dvoboju voleja“ rešavaju poene. Pametnijom igrom sa osnovne linije Srbin dolazi do nove brejk lopte, ali ne uspeva da iskontroliše drugi (kik) servis Španca i ponovo imamo djus. Nedugo zatim, Martinez osvaja gem – ali onda odlučuje da se podvrgne medicinskom tretmanu za bolove u abdomenu (vidno „tejpovan“ po stomačnim mišićima) – za vreme čega Dušan ima priliku da razmisli o velikoj šansi koju je propustio da stekne možda i presudnu prednost u drugom setu. I kod našeg igrača se primećuje velika medicinska traka od kuka ka butnom mišiću leve noge, što možda objašnjava i nešto konzervativniju igru sa osnovne linije u momentima kada je bilo teniski logično da se iskoristi neka duboka paralela ili dijagonala i izađe na mrežu za lak volej.

Lajović koristi odlične varijacije pri servisu i dolazi do lakih poena za vođstvo od 3:1 za nešto više od minuta, stavljajući dodatni pritisak na Martineza. Španac evidentno ima probleme sa bolom pri servisu, i beleži tek 153 km/h na prvi, što Dušan koristi da uđe u teren i potisne Martineza da igra rizično iz defanzive. Doduše, on to uspeva da nadoknadi odličnim trčanjem, a Lajović pravi previše grešaka u nastojanju da iskoristi ovu prednost – i dozvoljava protivniku da održi rezultatski priključak sa 3:2. Martineza ponovo posećuje fizioterapeut za iste probleme, što bi trebao da bude dobar znak Lajoviću da na sledeći servis – gem prtivnika mora da odigra sa manje grešaka kako bi došao do prilike da servira za set. No, sada je na servisu Dušan, i bez izgubljenog poena stiže do projektovane prednosti od 4:2. Martinez sada pokazuje da mu bol u abdomenu pravi probleme i u razmenama, ali hrabrom igrom nastoji da skrati poene – dok Dušan ne uspeva da pogodi uglove koji bi bili nedokučivi u ograničenom radijusu zamaha za udarac Martineza. I pored toga, imamo prvi djus, a onda Lajović promašuje čist zicer za brejk poen. Previše prilika ne koristi naš igrač u tim trenucima, i Martinez ostaje u igri osvajanjem i tog servis gema – koji je morao da pripadne našem igraču. Javlja se bojazan da će se ove brojne i lako iskoristive šanse osvetiti našem igraču, osim ako ne bude uspeo da održi barem prednost svog servisa. Dušan promašuje izuzetno lak smeč u prvom poenu na svoj servis, ali Pedro uzvraća na isti način, ogromnim autom na ritern, a zatim i u lakom voleju na mreži. Dušan tada servira as i stiže do 40:15, a još jedan očajan ritern Martineza mu donosi peti gem. Sada već oba igrača sve češće pokazuju koliko im smetaju povrede, trudivši se da prekrate poene ponekad veoma rizičnim udarcima. U toj vrsti „alternativne strategije“ Martinez ima malo više sreće i bolju realizaciju, i dolazi do 5:4. Na Dušanu je sada vidan pritisak da bi trebao da reši set u svoju korist, i od 30:0 greškama daje Martinezu brejk-loptu, a zatim mu ogromnim autom iz zicera na bekhendu poklanja brejk i izjednačenje na 5:5. Veoma razočaravajuće...

Martinez nastavlja da petlja i improvizuje, ali hrabro i strastveno, demonstrira mnogo veću borbenost i želju za pobedom, dok se Lajović izgleda više uzda u to da će protivnika naterati na greške, jer vidno gubi samopouzdanje u razmenama. U takvoj igri greške i propuštene šanse obojice određuju dalji tok meča, i kroz to poniranje Lajović ima tračak više sreće i stiče novu prednost brejka i mogućnost da servira za set na 6:5. Ovoga puta Dušan biva temeljit i efikasan u ostvarenju svog cilja, i stiže do preko potrebnoj izjednačenja u setovima – 1:1.

Zbivanja u trećem setu su nastavila da se odigravaju po trendovima viđenim na kraju prethodnog, i uglavnom su bila pod uticajem zdravstvenog stanja Pedra Martineza. Mučio se Španac da stigne svugde gde su sada mnogo preciznije lopte našeg igrača padale, Lajović je znalački koristio širinu terena i fokusiranu agresivnost da stavi pritisak na protivnika i bolne delove njegovog tela – i to je značajno umanjilo njegovu koncentraciju i mogućnost da održi rezultatsku ravnotežu u gemovima. Bez opcije da se osloni na servis kako bi stekao prednost u igri, Martinez je bio frustriran time što je primoran da se stalno brani – i prečeste greške Dušanu daju dva brejka i – konačno – i set sa obećavajućih 6:1 na semaforu.

Uprkos očekivanom, četvrti set biva mnogo neizvesniji, jer se Martinez odlučuje na borbu „na goli život“, što stavlja Lajovića pod neočekivano veliki pritisak – te ne uspeva da iskoristi više šansi da ostvari brejk. I tako, svaki igrač osvaja svoj servis do 5:4, kada Lajović stiže do prve meč lopte – a zatim i druge, koju uspeva da iskoristi i po prvi put se nađe među 16 najboljih igrača na Australijen Openu.

Da bi prošao do četvrtfinala i eventualnog meča sa Đokovićem, Lajović bi u narednoj rundi morao da nadigra Sašu Zvereva – ali neka to bude priča kojom ćemo se baviti za koji dan. Do tada, svaka čast Duci, i uživaj u ovoj velikoj pobedi!

(Vuk Brajović)

