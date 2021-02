LAJOVIĆ PREZADOVOLJAN REZULTATOM U MELBURNU: Nisam igrao ništa posebno, a ostvario sam veliko dostignuće, bitno za SAMOPOUZDANJE!

Naravno Lajović je bio prezadovoljan pobedom a plasmanom među 16 izjednačio je po drugi put svoj najbolji grend slem rezultat.

"Iskreno, osećaj je fantastičan. Pre svega što bih rekao da u ovom trenutnu sa 'nenajboljim' tenisom sam uspeo da dođem u drugu nedelju grend slema, među 16 najboljih. Posle svega što smo imali na ATP kupu, ući u ovaj Australijan open nije bilo lako, drugačiji su uslovi ove godine, ali uspeo sam da se izborim sa tim. To mi je, kako da kažem, bio veliki 'bust' za samopouzdanje, pre svega to što sam uspeo da dobijem tri vezana meča. To će mi takođe značiti i za ostatak sezone", kaže Lajović.

Potom je Dušan prešao na analizu meča, u kome je bilo primetno da španski teniser ima problema sa povredom.

"Iskreno, gore sam se osećao u prvom setu, s obzirom da je ovo prvi meč da sam ušao u meč sa normalnim ritmom i da sam igrao više od jednog-dva udarca. Jako sam se loše osećao sa osnovne linije, nikako nisam mogao da nađem tajming, stalno sam kasnio na bekhend strani. Pored toga, osećao sam se komotno u takvom meču, jer sam verovao čim nađem način da igram tenis, da ću imati šansu. Kad se on povredio, kad je počeo da ima problema sa servisom, malo sam se stagao, shvatio sam da ide u moju prednost to što duže igramo. Uspeo sam da prelomim taj drugi i treći set. Četvrti set, on se stvarno borio. Ne mogu da kažem tačno, ali razlika u brzini serve je bila oko 20 kilometara na sat kad je servirao fit i kad se povredio, ali se sa osnovne borio. Nije dao ništa do poslednjeg poena, nezgodan je. I na mreži je igrao dobro i nalazio rešenja, uvek je uspevao da me nađe na krivoj nozi. Što bi rekao Bred Gilbert "winning ugly", nisam se osećao najbolje ali sam uspeo da pobedim i to je najbitnije u današnjem danu"

Lajović je istakao da je Martinez bio nezgodan protivnik, jer nije server kao protivnici u prva dva kola nego totalno drugačiji tip igrača

"Najveći broj grešaka koje sam pravio jeste što, u prethodnih par mečeva u kojima sam igrao protiv igrača koji konstantno lupaju 200 servis i udaraju servis na bum, ja sam konstantno imao taj blok udarac, blok, blok. Danas, dečko servira ceo dan 160 na sat, ti imaš vremena ceo udarac da napraviš. U svakom trenutku kada sam sebi rekao, 'imaš normalan zamah, najnormalniji udarac', ne ono da se kočiš, staviš u blok jer nije dovoljno, tada su prirodno dolazili ti taktički delovi u toku poena, da ne moram da razmišljam. Kad si stegnut i kad razmišljaš, 'čekaj da izblokiram ovo', to jednostavno nije moja igra, ne možeš ništa da radiš što inače ne radiš", objašnjava Lajović

Lajović kaže da se oseća dobro uprkos napornom meču.

"Nema sto posto ovde zdravih igrača, posle karantina, svako ima neke svoje probleme. Iz dana u dan se improvizuje, nadam se da ću do sledećeg meča da se oporavim. Danas sam se fizički osećao dosta bolje nego prethodna dva meča i posle ovakvog meča telo se oseća opuštenije, samim tim manje trpi. Nadam se da su u sledećem meču moći da budem reprezentativan što se tiče fitnesa, jer nemam nikakvih problema u ovom trenutku", zaključio je Lajović

