ĐOKOVIĆ OPET POKREĆE REVOLUCIJU! Novak ekskluzivno za Kurir: Nisam siguran da je nastavak sezone realan!

Najbolji teniser sveta je posle meča ekskluzivno za Kurir govorio o samom meču i nastavku sezone u ovakvim okolnostima,

"Bio sam jako nervozan uoči meča, jer sam znao da je Zverev jedan od najtežih protivnika na turniru koji je pritom u sjajnoj formi. Igrali smo nedavno na ATP kupu i znam koliko je teško bilo", počeo je Novak i opisao sam meč:

"Mnogo toga je odlučivalo, bilo je dosta preokreta danas. Teško je izdvojiti jedan momenat meča. Bio je to rolerkoster u svakom smislu reči. Nisam dobro počeo, bilo mi je potrebno vreme da se zagrejem,… Već pred kraj prvog seta sam se osećao bolje, igrao sam bolje. Bio je težak meč, zaista iscrpljujući. Velika borba. Znao sam da će ovo biti najteži duel do sada. Do poslednjeg servisa je bilo neizvesno“, rekao je Novak.

U nastavku je Novak govorio o nastavku sezone u ovakvim uslovima globalne pandemije i strogih pravila kojih igrači moraju da se pridržavaju

" Nisam preveliki optimista, smatram da ovakva pravila nisu dobra, razumem situaciju, ali ne može pred svaki meč da budemo u mehuru ili karantinu, puno je povreda vidite i sami", rekao je Novak i poentirao:

"Ljudi kažu šta se vi žalite, zarađujete toliko para, hoćete još, to je smešno, niko se ne žali, srećan sam, zaradio sam mnogo u životu, pričam samo onako kako jeste", zaključio je najbolji teniser sveta.

Poslušajte i sami šta je sve rekao Novak Đoković.

.

Vuk Brajović / Kurir sport

Kurir