SPEKTAKL U KRALJEVU Srbija protiv Kanade: Naše devojke kompletne! Obe selekcije u MEHURU!

Odmah po ulasku u hotel svi članovi timova su testirani (PCR), jedino kretanje oba tima sve do kraja takmičenja su hotel i hala. Prvi treninzi kreću sutra (ponedeljak 12. april) u Kraljevu u Sportskoj hali Ibar gde će 16. i 17. aprila 2021. biti odigran meč plej of-a za plasman u kvalifikacije Svetske grupe za 2022. godinu.

Selektori obe selekcije, srpske Dušan Vemić i kanadske Hajdi El Tabah odlučili su se za sledeće sastave timova koji će izaći na terenu u Kraljevu u predstojećem susretu Bili Džin King kupa.

Bili Džin King kupa tim Srbije: Nina Stojanović (85. u singlu na WTA listi, 57. u dublu), Olga Danilović (158 WTA singl, 276 dubl), Aleksandra Krunić (221 WTA singl, 56 dubl), Ivana Jorović (237 WTA singl) i 16- godišnja Lola Radivojević (najbolja juniorka Srbije koja se nalazi na 59. mestu ITF liste).

Bili Džin King kupa tim Kanade:Lejla Fernandez (WTA singl rang 72, dubl 151), Rebeka Marino (WTA singl 223, dubl 571), Šeron Fičman (WTA dubl rang 54), Kerol Žao (WTA singl rang 426).

1 / 10 Foto: TSS

“Prvi put smo u ovakvoj poziciji da ćemo dva dana biti u hotelu, bez da odmah po dolasku u hotel idemo i do hale na prvi trening. To je uvek, bez izuzetka do sada bila praksa, nakon što se smestimo u hotel i ručamo odmah se ide do hale da se oproba teren. Situacija sa virusom korona promenila je ceo svet, pa i našu sportsku priču, svi smo u situaciji prolagođavanja novim merama i tako je svima. Iako će mnogi da pomisle, pa njima je dosadno dva dana zatvoreni u hotelu, ipak nije tako, obaveza uvek ima, igračice rade kondiciju, svako ima svoj zadatak u timu i vredni smo. Dobra strana ovog “mehura” je ta da smo zajedno i da imamo vremena da se nakog dugog perioda vidimo, ispričamo, razmenimo mišljenja, iskustva u ovom novom vremenu. Uvek nešto na izgled teško ima i onu dobru stranu priče, pa tako i ovaj naš “mehur”. Svi smo na okupu, zdravi, testirani po prvi put i negativni, slede još dva testa u toku ove takmičarske nedelje. Ulazimo u prve treninge koji su na programu u ponedeljak, čili, vedri i spremni da damo sve od sebe da se maksimalno spremimo za meč sa Kanadom” – rekao je selektor Bili Džin King kup reprezentacije Srbije Dušan Vemić

