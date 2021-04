KARACEV NIJE KRIO ZADOVOLJSTVO POSLE ELIMINACIJE NOVAKA: Ova pobeda mi je najvrednija u karijeri!

Ruski teniser se plasirao u finale Serbia opena u kom će igrati sa boljim iz meča Taro Danijel - Mateo Beretini.

Teniser iz Vladikavkaza je posle 207 minuta sjajnog meča i velike bitke sa Novakom Đokovićem pobedio sa 7:5, 4:6, 6:4 i revanširao mu se za poraz na Australijan openu.

"Težak meč. Novak je dosta toga pogađao, nije mi dao slobodan poen. Uvek me je terao da igram udarac više. Bilo je bitno ostati u meču posle nekoliko promašaja i 1:1 u setovima. To mi je bilo u glavi posle tog izgubljenog drugog seta", rekao je Karacev.

Kaže da je izašao na teren sa verom da može da iznenadi.

"Tako sam izašao na teren, verovao sam da mogu da ga pobedim. Rekao sam, nemam šta da izgubim. Napravio sam dobru strategiju sa trenerom. Borili smo se za svaku loptu, to mi je bilo važno. Bio sam spreman za meč. Sve mi se polako otvara, ranije sam imao brojne povrede, menjao trenere tri godine. Sada je sve u redu".

foto: Starsport

Rekao je da ovaj i meč koji su igrali u Australiji ne može da se poredi.

"Ne mogu da se porede ti mečevi. Kad se igra grend slem, drugačije je. Mislim da je Novak tada imao jednu grešku u dva seta, bilo je kao da sam udario u zid. Ovde je bilo drugačije. Tvrdi tereni su drugačiji. On je tada pobedio Medvedeva u finalu, stvarno ne može to da se poredi".

Reako je i šta planira do kraja sezone.

"Želja mi je da do kraja godine budem u Top 20. To mi je cilj, Drugačije je kad si u 20, ali treba pripremiti svaki turnir, želim da budem što bolji. Ovo je definitivno najveća pobeda u mojoj karijeri. Pobedio sam prvog na svetu, dao sam sve od sebe, zadovoljan sam igrom. Naravno da je najveća pobeda u mojoj karijeri", jasan je Karacev.

foto: Starsport

Uspeo je u trećem setu da podigne igru kada se činilo da će Đoković načiniti potpuni preokret.

"Ne mogu da kažem šta je tačno. Morate da igrate agresivno sa ovakvim igračima, jer ako ne činite to, on vam sve vraća. Mnogo vas pomera po terenu, ne daje vam prilike da ga dobijete. Pokušao sam da se fokusrram na agresivnost, da malo više uđem u teren. To je dalo rezultata".

Neće imati mnogo vremena za odmor do finala.

"Pokušaću da se oporavim što pre od dugog meča. Ima ovde dobar ATP fizioterapeut, idem odmah u hotel, da se odmorim i spremim najbolje što mogu za finale. Nemam mnogo vremena. Biće sve u redu", uveren je 28. igrač sveta.

Kurir sport