NE MOŽE FUDBALER DA ODLUČUJE O TENISU! Zverev: Ne možete novcem da uništite 120 ili 130 godina teniske istorije!

Poznato je da je kompanija Kosmos Tenis, čiji je jedan od vlasnika fudbaler Barselone Đerar Pike, uložila veliki novac u narednih 25 godina u Dejvis kup, a nemački teniser jedan je od najgrasnijih protivnika sistema takmičenja koje je postavljeno pre izvesnog vremena.

Đerar Pike

"Ne možete novcem da uništite 120 ili 130 godina teniske istorije. Posebno ne ako ste fudbaler, a dođete i kažete, 'od sada će se ovako igrati' i iznenada svi to prihvate. Videli ste do čega je dovelo objavljivanje Superlige u fudbalu. To me čini zaista tužnim", kaže Zverev i poručuje da će razmisliti da li će ove godine igrati na finalnom turniru Dejvis kupa.

"Nije da ne želim da igram sa momcima. Razmisliću o tome. Volim da igram za Nemačku. U sportskom smislu, OLimpijske igre su nešto najveće gde možete da učestvujete. Nije bitno gde ćete uzeti medalju, zlato je zlato", poručio je Zverev.



