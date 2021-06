FRANCUZI, SRAM VAS BILO, OTVORENO RADITE PROTIV NOVAKA: Đoković na Rolan Garosu nema status najboljeg na svetu!

Novak Đoković, ničim izazvan doživljava silne neprijatnosti i uvrede na Rolan Garosu. Nekulturna i nevaspitana publika psuje i vređa najboljeg tenisera na svetu, a organizator drugog grend slema ne čini ništa da to spreči, čak šta više, kao da im je cilj da naude i poremete Noleta kako ne bi osvojio Pariz. Ovako razmišlja Radmilo Armenulić, nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije i teniski stručnjak.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

- To što radi publika u Parizu je primitivno! Ne postoji nijedan razlog da se na takav način ponašaju prema Đokoviću. Novak ih uvek lepo pozdravi, kaže po koju reč na francuskom, iskreno in se pokloni i uputi srce i zagrljaj gestikulacijom. A, oni... Uvrede i psovke na njegov račun. Vidi se da je sve podređeno Nadalu i Federeru - priča za Kurir Radmilo Armenulić i nastavlja:

- Pogledajte, samo gde su igrali njih trojica. Novak je prvi igrač sveta i on mora da igra na glavnom terenu "Filip Šatrije", a oni tamo stave Federera. A, Novaka pošalju na drugi teren "Suzan Leglen". Francuska federacija ne ponaša se na fer način prema Novaku i to se onda prenosi na navijače. I oni koriste sve mogućnosti da mu smetaju. Uvek navijaju protiv njega, nije važno sa kim igra. Uvek protiv. To je sramno! To je jedna od najgorih i najnekulturnijih publika na svetu. Čak se ni u Americi tako ne ponašaju. Francuzi su teniska sila, ali što se tiče ponašanja, slabi su.

foto: Printscreen

Još jedan detalj zasmetao je svima u Srbiji. Glavni sudija u meču protiv Kuevasa upozorio je publiku, tek kada ga je Novak pitao da li će ga zaštititi. I uradio je to toliko tiho, kao da se plašio da ih upozori.

- Sudijama bi trebalo skrenuti pažnju pre početka meča šta da rade. To je posao glavnog sudije. Da kaže onome u stolici šta da radi, kada krenu vređanja i dobacivanja. Ne možeš biti imun na prozivke. I razumem Novaka i njegovu reakciju. Ko zna šta mu viču na francuskom i engleskom. Novak radi i posao sudije, reaguje da bi sebe zaštitio i to ga mnogo opterećuje. Francuzi sve čine da ga poremete. Pišu da nije favorit, da igra slabo, sve im smeta, šta god Novak izjavi... Jednostavno su protiv Đokovića. Samo zato što je iz Srbije! Zato im kažem, Fracuzi, sram vas bilo!

foto: Printskrin

Radmilo Armenulić smatra da Novak Đoković igra pod ogromnim pritiskom u Parizu.

- Rolan Garos je veliko opterećenje za Novaka, jer juri rekord Nadala i Federera. Ukoliko bi osvojio turnir približio bi im se na jedan trofej. Ako kojim slučajem uzme Nadal, onda će Španac imati 21 trofej, a Novak ostaje na 18. Dobro je što je dva kola prošao sa 3:0, ali još nije naišao na pravog protivnika. Ni Berankis nije taj kalibar, iako je kvalitetan igrač. Pravi susret biće kad dođe do Federera. Novak mi deluje mi sigurnije nego u Rimu.

foto: Aleksandar Jovanović

Nekadašnji selektor državnog Dejvis kup tima naše zemlje stručno je ocenio šanse svih favorita na Rolan Garosu.

- Voleo bih da u Parizu meč odigraju Novak i Federer. Ubeđen sam da će ga Nole dobiti. Sa Nadalom će biti neizvesno, jer Španac igra dobro. Njemu sve odgovara na Rolan Garosu. I teren, i publika, i što loptica tako odskače, i ambijent, i senke, da se tako našalim. Kad dođe u Pariz, Nadal uđe u formu. I on je favorit broj jedan, što je dobro za Novaka, zbog opterećenja. Cicipas i Zverev igraju dobro i sigurno. Medvedev je počeo da igra dobro, iako mu ne odgovara šljaka. Po meni, prvi favorit je Nadal, zatim Novak, onda Medvedev, Cicipas i Zverev. Obično u četvrtfinalima dolazi do iznenađenja, ona su uvek problamtična za favorite - zaključio je Radmilo Armenulić.

Kurir sport/A. Radonić