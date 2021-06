REKET NEMA CENU, ZADRŽAĆU GA! Dečak kojeg je Đoković vinuo u orbitu slave se oglasio i poručio: Ne igram tenis, ja volim fudbal!

Scena u kojoj Novak Đoković poklanja reket dečaku sa tribina i njegova sreća zbog poklona obišle su planetu, a sada se konačno zna i o kome se zapravo radi.

U pitanju je dečak po imenu Mateo i on dolazi iz Meksika.

Mališan je za "Imagen Deportes" opisao svoje iskustvo sa finala Ronal Garosa.

foto: Pritnscreen

"Sve je počelo na polufinalu, kada sam ga pozvao i pružio mu podršku, kao što je Đoković rekao 'davao sam mu savete' - govorio sam mu 'ti to možeš', 'nije to ništa', 'dobra strategija' i motivisao sam ga da nastavi tako", počeo je priču maleni Mateo, a na pitanje voditelja da li zna da ga je Novak čuo dok je to govorio, rekao je:

"Nisam mislio da me je čuo. Na moje iznenađenje na kraju shvatio sam da me je slušao. Bio sam tako ponosan, jedan neverovatan osećaj. To iskustvo nema cenu", opisivao je Mateo svoje doživljaje sa Rolan Garosa, a onda pokazao i reket, ali i otkrio i da ne igra tenis!

foto: Pritnscreen

"Iskreno, ne igram tenis, ali volim da gledam. Ja volim da igram fudbal. Navijam za Real Madrid i PSŽ", skrenuo je Mateo sa teme, pa se ubrzo vratio i otkrio sve o "druženju" sa Novakom.

"Još u polufinalu sam mu pružao podršku protiv Nadala, jer je meni izgledalo skoro nemoguće, jer znate Nadala zovu "kraljem šljake" i protiv njega nije lako, ali sam ga ja motivisao i na kraju meča, srećom, on me je čuo, prišao, a ja sam ga zamolio da mi se potpiše na kačket, što je on i učinio. Onda sam na finalu stavio taj kačket na glavu i imao sam osećaj da me je prepoznao, a kada je prišao rekao sam mu 'čestitam, veliki si', nakon čega je otišao. Posle je malo zastao, vratio se i poklonio mi reket", priča Mateo koji će ovaj sportski rekvizit zauvek čuvati.

"Ovo iskustvo nema cenu tako da ću ovaj reket zadržati", otkio je Mateo.

foto: Profimedia

