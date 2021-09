NOLE PREŠAO IGRICU! Počistio je svu mušku konkrenciju, na red su došle ŽENE! Jeste da su DAME, ali Novak NEĆE IMATI MILOSTI

Nole je pokorio muški tenis, do kraja karijere može da juri rekorde žena - Štefi Graf, Serene Vilijams i Margaret Kort.

Iako je već sada uradio dovoljno da ga mnogi imaju dobre razloge da ga nazivaju najboljim teniserom svih vremena, ukoliko pomešamo ATP igrače i WTA igračice, pred Đokovićem ima još izazova.

U dve izuzetno važne statističke kategorije nije lošiji od dva velika rivala, Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Rezultatima na US Openu, gde će večeras igrati protiv Zvereva za finale. obezbedio je lidersku poziciju ATP liste barem do novembra ove godine. Tada će proći i 344. nedelju na prvom mestu, ali i dalje će biti daleko od čuvene Štefi Graf koja je u ženskom tenisu dominanta sa čak 377. nedelja na prvom mestu ispred Martine Navratilove koja je ostala na 332. nedelje.

foto: Profimedia

Nedelje na prvom mestu:

Štefi Graf 377

Novak Đoković 338

Martina Navratilova 332

Serena Vilijams 319

Rodžer Federer 310

Slična je situacija i sa brojem titula na grend slemovima, Đoković je pobedama na ovogodišnjem Australijan Openu, Rolan Garosu i Vimbldonu stigao do 20. titule, koliko imaju i Nadal i Federer, a čak i kada dođe do 21. trofeja, bilo da to učini u nedelju, ili sledeće sezone, ispred njega će biti čak tri žene.

Broj grend slem titula:

Margaret Kort 24

Serena Vilijams 23

Štefi Graf 22

Novak Đoković 20

Rodžer Federer 20

Rafael Nadal 20

Kurir sport / Aleksandar Knežević