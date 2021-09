SEMIR OSMANAGIĆ OTKRIO ŠTA NOVAK RADI U VISOKOM: Đoković se detoksira u piramidama, čisti viruse i bakterije u organizmu...

Novak je ovih dana bio gost na svadbi džudiste Nemanje Majdova, a posetio je i Visoko u kom se nalaze kontroverzne piramide.

"Novak je došao na vikend, a on ovde više nije gost. On je domaćin jer ovo smatra svojim. Deca vole da borave u našem parku, a Novak posećuje praistorijske tunele. Ovde nije reč o takozvanim piramidama već o drevnim građevinama. One regenerišu organizam, vrše detoksikaciju, čiste viruse i bakterije iz organizma...", kazao je Semir Osmanagić u jutarnjem programu ''Prve''.

Semir Osmanagić foto: Youtube Printscreen

"Pronašli smo šest ulaza u tunele koji su prava podzemna mreža od nekoliko stotina kilometara. Obilazak traje sat vremena i zaštićeni ste od svih zračenja dok ste unutra. Ljudi se preporode, zaborave na stres, a ne treba ništa posebno da rade. Iz piramida ljudi izađu preporođeni", kaže Semir i dodaje da za posetu piramidama u Visokom nije potrebna nikakva posebna priprema.

"Prvi put ulazite u pratnji vodiča, sledeći put samostalno izaberete prostoriju u kojoj ćete se opustiti. Novak je imao fantastičnu sezonu, ali ne govorimo o tenisu kada dođe ovde. Prošli put je imao pravu avanturu jer je istraživao tunel u koji ljudska noga nije kročila. Zbog svega što dobija ovde, piramide su posebno mesto u njegovom srce", ističe Osmanagić.

"On je čovek neverovatne upornosti, snage... Ispred njega je još nekoliko godina velike karijere. Razmišljamo o jednom centru za medicinu, naša saradnja će se nastaviti i u budućnosti", zaključio je Osmanagić.

(Kurir sport)