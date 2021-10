KO JE ČOVEK KOJI POKREĆE RAT SA NOVAKOM? Političar kupi poene na Srbinu: Dozvolio EUTANAZIJU, masovni protesti zbog njegovih mera

U ovoj zemlji su kovid mere posebno rigorozne već duže od godinu dana,a Novak je to najbolje osetio na poslednjem grend slemu u Melburnu.

Uprkos konstatnim napadima na naj njega, Đoković je osvojio turnir i ako je redovno bio izložen pritisku, kritikama i osporavanjima stavova.

Posebno oštar i na padam u tim kritikama prema prvom reketu sveta bio je Danijel Endrjuz, premijer Viktorije oblasti u ovoj zemlji, koji je na taj način skupio u Australiji dosta političkih poena

Iako se čak ni ne zna javno da li je Đoković vakcinisan, iako veliki broj tenisera i teniserki nije vakcinisano, na udaru je samo „broj 1“ i Endrjuz je njega iskoristio kao priliku da pokaže kako će se u Viktoriji lupiti šakom o sto.

“Grend slem titule vas neće zaštititi. Jedina titula koja će vam pružiti zaštitu jeste dokaz o prvoj i drugoj dozi vakcine”, poručio je Endrjuz.

Takođe druga doza mora da bude primljena do 26. novembra kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa jer je u petak potvrđeno novih 1.143 slučaja, prenosi „Rojters“.

„Nema problema sa pasošima ili vizama, ali mislim da je vrlo malo verovatno da će Vlada Komonvelta dozvoliti da u zemlji uđe bilo koja osoba koja nije primila dve doze vakcine, pogotovo u tom međuperiodu“, istakao je premijer, a australijski mediji su ovu izjavu odmah povezali sa Novakom

Inače, Endrjuz je početkom ove godine, uoči Australijan opena, glatko odbio sve molbe Novaka Đokovića, koji se založio za ostale kolege i koleginice, koji su po dve nedelje provodili u karantinu sobe, bez adekvatne opreme za trening, da malo ublaži radikalne mere

„Ljudi mogu slobodno da daju spiskove želja, ali odgovor je ne. Pravila važe za sve. Svi su o njima bili informisani pre dolaska i to je bio uslov koji su prihvatili. Ovde nema posebnog tretmana, jer vas virus ne tretira posebno. Dakle, ni mi nemamo poseban tretman. To je definitivno ‘ne’ od mene. Ne menjamo naš program. Shvatamo da je 14 dana u karantinu zaista teško. Ovde smo da radimo sa igračima i teniskom Australijom kako bismo njihove trening učinili što prijatnijim“, rekao je on i ako je pitanje bilo upućeno direktoru turnira Kregu Tiliju, čisto da bi pokupio poene.

Inače, Danijel Endrjuz, rođen 1972. godine, 48. je premijer Viktorije, na funkciji je od 2014. godine, dva puta je biran, lider je Laburističke partije u Viktoriji od 2010.

Mrlja mu je događaj iz 2018. godine, kada je utvrđeno da je suma od 387.842 dolara iz budžeta iskorišćena za kampanju Laburista, zbog čega se Endrjuz izvinio, izjavivši da je došlo do incidenta u kom su na kraju Laburisti vratili novac.

U njegovom mandatu, u Viktoriji je stupio na snagu i zakon koji dozvoljava pacijentima u terminalnoj fazi bolesti da traže eutanaziju.

Asistirano samoubistvo je nelegalno u većini zemalja sveta, bilo je zabranjeno i u Australiji do 2017. godine kada je Viktorija, druga najmnogoljudnija država Australije, usvojila sporni zakon koji dozvoljava pacijentima da prekinu svoj život.

Endrjuz se za to zalagao od smrti oca 2016. godine, smatrao je da će time oboleli dobiti dostojan izbor na kraju njihovog života.

„Radi se o smeloj izmeni. Nijedna druga država nije je napravila, ali mi mislimo da je to dobra mera. Zauzeli smo pristup pun saosećanja“, rekao je on

.Eutanazija je moguća za pacijente u terminalnoj fazi bolesti starije od 18 godina i koji žive u državi Viktoriji i imaju manje od šest meseci života ili manje od godinu dana za osobe koje pate od multiple skleroze ili neuromotornih bolesti.

Zahvaljujući oštroj retorici i pravilima tokom pandemije koronavirusa, imao je veliku podršku građana Viktorije, sredinom 2020. izmereno je da oko 77 odsto anketiranih odobrava njegove oštre mere.

Ipak, suočio se Endrjuz i sa protestima, 18. septembra policija je uhapsila je 235 ljudi u Melburnu, na nedozvoljenom skupu protiv karantina i mera uvedenih zbog pandemije koronavirusa, dok je nekoliko policajaca povređeno u sukobu s demonstrantima.

Oko 700 ljudi uspelo je da se okupi u delovima Melburna, dok je 2.000 policajaca osiguravalo da se ne uđe u centar grada, postavivši kontrolne tačke i barikade.

