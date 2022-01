DAČIĆ PODRŽAO NOVAKA: Političko maltretiranje Đokovića, i ja dobijam izuzeće jer sam primio rusku vakcinu

Predsednik Skupštine Srbije i Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić rekao je danas da se nad najboljim teniserom sveta Novakom Djokovićem u Austraili sprovodi "odvratno, političko maltretiranje i iživljavljavanje, nad čovekom kojeg bi svaka zemlja rado primila da bude njen državljanin a ne samo da dodje na takmičenje".

"Nije on sam sebe pozvao, odobrili su mu to takozvano izuzeće. Ja znam za te slučajeve izuzeća, jer smo i mi to morali da tražimo kad smo išli u Glazgov, na sastanak o klimatskim promenama, koji su organizovale Ujedinjene nacije. Zato što u neke zemlje ne možete da uđete ako ste vakcinisani ruskom vakcinom kao što sam ja", rekao je Dačić TV Pink.

foto: Kurir Televizija

On je najavio da uskoro treba da ide u Francusku, ispred skupštinske delegacije, i neophodno je da dobiju izuzeće jer ta zemlja ne priznaje rusku vakcinu.

Navodeći da je "sramotno" ponašanje prema Djokoviću, Dačić je rekao da je u Australiji situacija "politički nestabilna jer svi jure rejtinge" i da se sada tamo dešava "zloupotreba u političke svrhe".

Prema njegovim rečima, čak i da je tako kao što se navodi prilikom procedure kod Djokovića, kada mu brane da udje u tu zemlju, "postoji način kako se to radi, na human, kulturan odnos prema najboljem teniseru" a ne ovako kako to sad čine.

"Teško da možete nešto sa aspetka države da uradite jer mi sa njima i nemamo neke posebne odnose", rekao je Dačić.

