NOVAK POSLAO AUDIO PORUKU KOJA ZABRINJAVA: Brate za sada sam slobodan čovek, ali videćemo šta donosi sutra... VIDEO

Saga dalje traje, a niko ni u snu nije slutio kakvu će golgotu Novak proći na tlu Australije.

Srećom makar više nije u pritvoru, nalazi se u kući koju je iznajmio i gde može da trenira,ali to i dalje ne garantuje ništa.

Čeka se završna reč ministra za imigraciju Aleksa Hoka.

U moru poruka podrške iz čitavog sveta "isplivao" je i audio zapis Novakove moguće čak i prve poruke svojoj porodici pošto je pušten iz hotela u kojem je boravio četiri dana.

Ne može se tačno utvrditi kome je slao, vrlo moguće jednom od braće kojeg oslovljava sa "tebra", i kojeg obaveštava o trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi.

"Tebra, pušten sam, ovaj, evo me u kući, sve je ok za sada. Objavljujem upravo saopštenje, kratko jako sa terena, igrao sam i tenis, stigao sam i to. Za sada sam slobodan čovek, videćemo šta donosi sutra" poručio je pomalo umornog glasa srpski as što možete i sami čuti u priloženom zapisu.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je u ponedeljak rano ujutru po srpskom vremenu Vladu Australije i time dobio mogućnost za ulazak u zemlju i nastup na Australijan openu.

Iako bi odluka suda trebala da bude poslednja u haosu koji traje već sedam dana, ona je za sada samo nastavak priče oko Novaka Đokovića u Melburnu.

Podsetimo, Novak Đoković je put Australije krenuo 4. januara. Tom prilikom je poslao poruku da je dobio medicinsko izuzeće od vakcinacijeMeđutim, dan kasnije Novaku nije omogućen ulazak u zemlju.

Posle toga Đoković je prošao nekoliko saslušanja i smešten je u pritvor na aerodromu u Melburnu.Tim povodom se oglasio otac Srđan Đoković koji je najavio okupljana u odbranu Novaka.

Maltretiranje Đokovića se nastavilo i posle aerodroma, pošto je smešten u hotel u kome nije dobijao ni redovno hranu.

Novak se prvi put oglasio na badnje veče.

Srbi iz Australije su se okupljali ispred hotela u kome je smešten Novak i svaki dan mu pružali glasnu podršku.

Đoković i njegov advokatski tim su odmah uložili žalbu na odluku granične policije o zabrani ulaska.

Da je reč o političkom progonu Novaka Đokovića jasno je i iz šokatne pretnje Vlade Australije, da neće poštovati odluku suda ukoliko ona bude išla u korist srpskog tenisera.

Uprkos svim pritiscima Novak Đoković je dobio Vladu Australije na sudu, pa je tom odlukom njemu vraćena viza za boravak u Australiji.

Odluka suda je značila da je Novak Đoković slobodan čovek.

Ali, ministar za imigraciju Aleks Hok i dalje ima diskreciono pravo da deportuje Đokovića.

