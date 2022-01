NOVAK NEĆE IGRATI NAREDNE 2 GODINE?! Anđus upozorava da se Đoković nalazi u velikom problemu MOŽE DA NASTUPA SAMO NA ISTOKU

Novak je trenutno doveden uz zid vakcinacije.

Znamo kakvi su stavovi najboljeg tenisera sveta prema tome. Da li je ovo početak kraja karijere pošto i drugi turniri najavljuju obaveznu vakcinaciju učesnika ili možda i dalje postoji izlaz iz ove situacije?

Dejan Anđus, novinar, istakao je će Novak imati veliki problem ako se pandemija oduži i da Nadal sad ima priliku da se izdvoji iz čuvene trojke po brojuosvojenih Gren slemova.

- Ako se nastavi pandemija još dve godine Novak će imati problem i teško da će igrati. Gren slem i ATP turniri su zapravo zapadni turniri. Turniri u Dubaiju i Kini su jedini na kojim će moći da igra. Ovo jeste udar na jednog Srbina, ali ja uvek postavljam pitanje što ga ranije onda nisu sprečili da ne uzme ni peti Australija open, da ne obori ni rekord njihovog junaka Roda Lejvera, a kamoli deveti. Njih trojica su sada izjednačeni s tim da ne znam preko kog trika može Federer u 40. godini da osvoji Gren slem dok Nadal može. Vidim i da Novak traži rešenje iz situacije - rekao je Anđus u Jutarnjem programu na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Sada se više ne gledaju rezultati. Sada se gleda lepota tenisa. To je ono što su osporavali Novaka da nema tu savršenu igru kao što ima Federer i da je to uvek bio kamen spoticanja zbog čega Novak nije bio najbolji na svetu.

Anđus je na ovu izjavu dao veoma dobro obrazloženje i potom istakao kako Srbi ne igraju slučajno vrhunske sportove.

- To je inače u svim sportovima, ima tu i istine, a ima i malicioznosti. Vi imate Maradonu koji nikad nije osvojio Ligu šampiona, a imate beka Reala koji je pet osvojio. Imate Pelea, najveći igrač na svetu, a nikad nije igrao u Evropi. Tako da su to neki kriterijumi još od davnih vremena. Da li Novak igra estetski ili ne igra to je pitanje za stručnjake. On je i po tome neobičan, nema najjači servis, nema najbrži bekhend, čak nema ni najjači udarac, ali kad sve saberete ima sve najbolje, čitanje igre i kretnju, ali sve kad saberete je najbolji. To je taj srpski talenat, mi ne igramo slučajno vrhunski sportove. Mi ne igramo slučajno vrhunski vaterpolo, košarku, reč je o genetici. Imate i druge narode. Šveđani imaju druge osobine u hokeju i rukometu u odnosu na Srbe i Hrvate. To ne može da ospori niko nikada - rekao je Anđus.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:14 Obradović branio Novaka, potom poslao jasnu poruku Australiji