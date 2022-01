ĐOKOVIĆEV TIM PODBACIO NA SUDU?! Novakovi branioci napravili VELIKU GREŠKU, poznati advokat tvrdi: Propala im dobitna kombinacija

Da li su advokati Novaka Đokovića pred saveznim sudom imali adekvatnu odbranu za srpskog asa? Odgovor advokata Predraga Savića je kratak i jasan - ne!

Gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije, poznati advokat je ponudio objašnjenje za takav stav.

- Veoma sam razočaran načinom na koji su vodili ovaj postupak, naročito advokati na drugom suđenju. Nisu se pozvali na neke međunarodne norme da ospore neke stvari u procesu - počeo je razgovor Savić.

- Novakovi ovi nesrećni advokati radili su kao šnajderi, mada i kod haljine i odela treba da ima maštovitosti i kreativnosti. Oni su radili kao da prave oluk. Jedan tamošnji advokat, koji se zove Džastin Kvili, nacrtao je dobitnu kombinaciju, oduševio sam se kad sam je video. Nemojte ići na konačno rešenje, idite na privremene mere zabrane deportacije i hapšenja - Novak igra turnir, a sud na leto donosi konačnu odluku, a oni to nisu uradili.

Suđenje Đokoviću u Australiji foto: Printskrin

Advokat je otkrio i koji skriveni cilj je imala vlada Australije i zašto se taj slučaj toliko odužio:

- Na SBS radio-programu ima tročasovna emisija na srpskom i oni već cele godine upozoravaju bojažljivo na probleme u Australiji. To je državni program koji plaćaju srpski iseljenici, oni ne smeju da budu protiv premijera Skota Morisona. Sada kada je došlo do ovakve situacije, oni upozoravaju zašto je onakav zverski progon Novaka usledio. Cilj im je bio da skrenu pažnju sa glavnog problema, a to im je i uspelo. Mogli su oni to da reše u jednom danu i da odmah po dolasku Novaka kažu mu da ne može da igra i deportuju ga, ali su sve to uradili da skrenu pažnju sa problema sa koronom koji se već dešavao u državi.

Kurir sport

Bonus video:

20:30 TENISERIMA ODGOVARA DA NOVAK NE IGRA! Zašto ne postoji adekvatna reakcija na slučaj Đokovića