MARIJAN VAJDA PRVI PUT PROGOVORIO O DEPORTACIJI ĐOKOVIĆA: Od njegovih reči TRESE SE PLANETA!

Tri dana posle deportacije Novaka Đokovića iz Australije oglasio se njegov trener Marijan Vajda.

Slovak, koji sarađuje sa Đokovićem od 2006. godine, i koji je najuspešniji trener po broju grend slem titula, po ranijem dogovoru nije putovao sa Novakom u Australiju. Vajda je planiran za Rolan Garos i US open, a Goran Ivanišević za Australijan open i Vimbldon.

-Još uvek ne razumem zašto su mu to uradili. Odavno nisam video takvu nepravdu. Mediji su u velikoj meri krivi za manipulaciju informacijama, pogotovo australijski mediji koji su stalno pisali protiv Đokovića.

Vajda je opisao kakva je bila njegova prva reakcija.

-Šok, patnja, velike emocije. Ne znam ni kako bih psihički podneo da sam bio tamo. I kod kuće u Bratislavi mi je bilo teško, nisam dobro spavao i nisam verovao da tako nešto može da se desi. Svi su znali da je tamo otputovao samo sa jednim ciljem - želeo je da igra na prvom grend slemu u godini i da brani trofej.

Vajda je rekao da se dopisivao sa Đokovićem tokom torture nad njim u Melburnu.

-Pisali smo jedno drugom, nismo razgovarali telefonom. Slao sam mu ohrabrujuće poruke i snimao linkove. Ne mogu da zamislim kako je to podneo, mora da je mnogo patio. Ponizno je podnosio sve mere, ali ono što su mu uradili mora da je ostavilo traga. To je bio politički proces. To će svakako imati značajne posledice, to je bio napad na njegovu privatnost, njegovu porodicu - rekao je Vajda.

Vajda je podržao i stav sunarodnice Martine Moravcove, velike plivačke šampionke, koja je napisala da ljude ne treba deliti na vakcinisane i nevakcinisane.

-Apsolutno podržavam taj stav. Bila je to nezdrava i nepravedna odluka, zasnovana na pretpostavci da je Đoković mogao da uradi ili utiče na nešto što se nije dogodilo. Divim se Martini zbog njenih stavova. Malo ljudi danas može tako otvoreno da govori.

Vajda je na pitanje o tome, zašto su se u Astraliji toliko plašili Novaka, odgovorio.

-To je bolesno, pogrešno, dokaz duge izolacije. Australija forsira politiku zatvaranja, a to je sada posledica oštrog sprovođenja vakcinacije. To je posledica postavljenih pravila, a u stvaranju i kvarenju javnog mnjenja i odnosa sa Novakom su posebno pomogli mediji.

Slovački stručnjak je na kraju govorio i o tome da Đokovića javno nije podržao veliki broj njegovih kolega.

-Izostala je javna solidarnost. Istovremeno, mnogi pišu njemu i meni i saosećaju sa njim. Međutim, oni ne žele javno da govore za javnost. Nigde ne čitate koliko je noći Novak proveo za kompjuterom razgovarajući sa mnogim igračima o uslovima života, kako može da pomogne i radi za svakog ponešto. Čak se izborio za sobne bicikle prošle godine tokom karantina u Melburnu, pa do hotelskih soba u karantinu. Za njih se borio tokom čitave pandemije. Imam osećaj da ni igrači nemaju dovoljno informacija, jer ih mediji obmanjuju pisanjem protiv Đokovića.

O sledećem Novakovom koraku Vajda kaže.

-Nisam se čuo s njim otkako je stigao u Beograd. Niko ne zna. Sigurno je da će objaviti da će uraditi ono za šta misli da je dobro. Jasno je da ga je ovo psihički pogodilo, dugo će ga boleti i teško će mu to izbaciti iz glave. Međutim, svog klijenta poznajem veoma dobro. Novak je jak, nepokolebljiv i još nije rekao poslednju reč u tenisu - završio je Vajda.

Kurir sport