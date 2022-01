SNIMA SE FILM O NOVAKU ĐOKOVIĆU! Najbolji teniser sveta glavni akter dokumentarca!

Ova kompanija osvaja svet filmovima iz sveta sporta, a konačno će biti ekranizovani i najblistaviji momenti iz"belog sporta".

Poznati su dokumentarni filmovi i serije o sportskim zvezdama, poput Majkla Džordana u seriji "The Last Dance", kao i "Drive to Survive" kao i "Sunderland ‘Til I Die".

Ovoga puta potvrđeni su navodi da će i Novak Đoković biti deo nove serije o teniserima, ustvari bolje rečeno biće glavni akter.

Očekuje nas pogled na teniserke i tenisere i njihove timove iza kulisa Australijan opena, Rolan Garosa, Vimbldona i Otvorenog prvenstva SAD.

foto: AP

Ekipa će pratiti svakodnevni život i rad igrača i imati pristup zabranjenim delovima terena, poput loža, svlačionica i soba za oporavak.

Svetski broj jedan, kao što je poznato, deportovan je iz Australije i izgubio je priliku da osvoji 21. Grend slem titulu, a još je upitno hoće li moći da učestvuje na ostalim turnirima.

"Uzbuđeni smo što ćemo nastaviti da jačamo našu ponudu sportskih programa ovom dokumentarnom serijom. Tenis je omiljen u celom svetu, a čine ga turniri sa visokim nagradama i sportisti koji dolaze iz velikog broja zemalja. Serija će biti prepuna retkih snimaka i bogatih ličnih priča koje će sigurno privući dugogodišnje obožavaoce i novu publiku", rekao je Brandon Rig, potpredsednik "Netfliksa" za dokumentarne serije.

Kurir sport