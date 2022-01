PREDRAG MIJATOVIĆ RAZGOVARAO SA ĐOKOVIĆEM DOK JE BIO U MELBURNU: Slavni fudbaler otkrio detalje

Predrag Mijatović, proslavljeni fudbaler i legenda Partizana i Reala, pričao je za španske medije o aktuelnim fudbalskim i sportskim temama.

Nekadašnji golgeter je za Radio Marku govorio i o Novaku Đokoviću, otkrivši da je bio u kontaktu s njim dok je prvi teniser sveta bio u Australiji.

"On je moj prijatelj i razgovarali smo kada je bio u Australiji. Sport bi trebalo da bude van čitave ove zbrke oko vakcinacije. On je poštovao sve propise pre putovanja, ali vlada je bila pod velikim pritiskom. Veoma mi je žao zbog njega. On će morati da razmisli i donese najbolju odluku", kazao je Mijatović.

Tema je bio i Luka Modrić, koji igra izuzetno, iako ima 36 godina.

"On je fenomen. On živi za ovu profesiju i za ovaj klub. Ceo njegov život je vezan za to da može dobro da igra. Modrić i Benzema pokazuju da godine nisu bitne. Znam mnogo igrača koji imaju 25 godina ili 26 godina, a već izgledaju starije. Njih dvojica su primer svima koji dolaze”.

Mijatović je ohrabrio čelnike Reala da na leto ponovo pokušaju da dovedu Kilijana Mbapea, ali i Erlinga Halanda.

"Madrid uvek treba da ima pravog asa, a posle Kristijanovog odlaska potrebna nam je figura kao što je Mbape. Madrid uvek mora da se pojača, videćemo šta će se desiti na leto, ali bih voleo da obojica dođu", kazao je Mijatović.

