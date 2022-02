TENISKA ŠAMPIONKA: Sa Novakom mora da porazgovara neko iz Srbije, stručnjak za nauku i medicinu! Imam samo JEDNO pitanje za njega!

Jedna od najboljih dubl igračica u istoriji Pamela Šriver šokirana je odlukom Novaka Đokovića da ne igra ako mora da se vakciniše i smatra to užasnom vešću za njega i za tenis.

Šriver, koja je osvojila 21 grend slem titulu u karijeri, kaže da bi neko iz Srbije morao da porazgovara sa Novakom.

- Nadam se da bi prava osoba od poverenja, koja je stručnjak za nauku i medicinu, a verovatno bi morala da bude iz Srbije, mogla da sedne i pokaže Novaku, odnosno da ga provede kroz sve korake koji nauku i medicinu čine pouzdanim i sigurnim u stavljanje u njegovo telo. Njegova odluka je užasna za tenis. Nije dobra ni za njega. Očigledno je da on čvrsto stoji kada su u pitanju njegova ubeđenja i principi oko unošenja nečega što bi moglo da povredi njegovo telo. Bilo bi dobro čuti njegovo obrazloženje na neki način, ali to onda postavlja i više pitanja. Najveće od njih je da li će on zaista imati otvoren um da se vakciniše kasnije ako mu dokažu da je vakcina bezbedna - kaže Šriverova, a preneo je "Eurosport".

foto: Printscreen

Kurir sport