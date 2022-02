STEFAN NAVIJAO ZA NADALA, A JELENA ZA MEDVEDEVA! Novak: Sin jedva čeka da igram sa Rafom, da bi se fotografisao sa njim!

O finalu Australijan opena u njegovom porodičnom domu, Novak je pričao uz osmeh:

- NIsam želeo da gledam meč jer sam želeo da budem na terenu. Bilo mi zabavno jer je moja supruga Jelena navijala za Medvedeva, a moj sin Stefan za Nadala - pričao je Novak.

foto: Profimedia

Još jedna zanimljivost iz doma Đokovića:

- Stefan me je upitao "Kada će biti sledeći turnir na kome ćeš učestvovati i ti, ali i Rafael Nadal?". Rekao sam mu: "Ne znam... Nadam se uskoro. Što me to pitaš?". A onda je on odgovorio: "Pa, jako bih voleo da se fotografišem sa Rafom!"

