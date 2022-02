NIJE ŽELELA DA ABORTIRA! Novakova mama otkrila nepoznate detalje početka veze sa Srđanom: Rekla sam mu da ću dete zadržati!

Dijana Đoković, majka najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, otkrila je nepoznate detalje iz svog privatnog života.

Dijana je u emisiji "Dok anđeli spavaju" na Sputnjiku govorila o tome kako se osećala kada neplanirano ostala trudna sa Novakom.

"Kratko smo se zabavljali kada sam ja ostala trudna. Mom sadašnjem mužu, tadašnjem dečku, sam rekla da ću dete zadržati i da on nema nikakve obaveze. Bila je to neka moja želja da rodim to dete, a sad, šta god on odluči. Nisam mogla da obavezujem nekog sa kim sam nekoliko meseci bila u vezi, bilo mi je to malo previše", otkrila je Dijana.

Srđan i Dijana Đoković su u braku 35 godina i ponosni su roditelji tri sina: Novaka, Marka i Đorđa.

"Srđan ima neke svoje igrice, šta bi bilo kad bi bilo. S vremena na vreme voli da se igra i da me pita "Šta bi bilo da te ja nisam oženio, da li bi mi dala da vidim Novaka?". Na to mu odgovorim sa osmehom "Ko kaže da bi bio Novak". Ko zna, možda bi se zvao drugačije, ali pitanje je šta bi bio", kaže mama najboljeg tenisera na planeti.

Srđan i Dijana su se upoznali na skijanju na Kopaoniku. O njihovom prvom susretu pre dve godine govorio je Srđan u jednoj TV emisiji.

"Bila je u skijaškom kombinezonu, na vrhu planine Kopaonik. Prvo sam zapazio njenu siluetu. Došla je da skija i da polaže za učitelja skijanja i 'nasankala' se", rekao je uz osmeh Novakov otac.

