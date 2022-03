MEDVEDEV KONAČNO REŠIO DA PROGOVORI: Rus otkrio zašto je obrisao RUSKU ZASTAVU sa društvenih mreža!

Prvi reket sveta Danil Medvedev i njegov agent Lev Kasil otkrili su zašto je ruski teniser skinuo zastavu svoje zemlje sa zvaničnih naloga na društvenim mrežama.

Oni su potvrdili da je ruski as bio primoran da to učini kako bi mogao da nastavi da igra tenis.

"Naš zadatak je da razvijamo tenis u našoj zemlji i širom sveta, a za to je potrebno da igramo na turnirima. Trenutno je jedini način za to da igramo pod zastavom njihove organizacije i ja ću to pravilo pratiti. Nadam se da će ovo biti samo privremeno. Iščekujem trenutak kada budem mogao da vratim zastavu", rekao je Medvedev za "RIA Novosti".

Njegov agent Lev Kasil kaže da je to bilo kompromisno rešenje koje su morali da prihvate.

"Igranje pod zastavom ATP je bio kompromis kako bi Danil i ostali igrači mogli da se takmiče na međunarodnim turnirima. Naši olimpijci su bili u sličnoj situaciji poslednjih godina. Ovaj dogovor predstavio je spremnost teniskog sveta na dijalog. To je posebno bitno kada se uzme u obzir šta se dešava u ostalim sportovima", rekao je on.

Podsetimo, Medvedev se zbog uklanjanja ruske zastave sa svojih profila na društvenim mrežama našao na žestokom udaru ruske javnosti. Mnogi navijači su njegov potez protumačili kao izdaju zemlje iz koje dolazi.

Kurir sport/RIA Novosti