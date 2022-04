OSTAVIO DUŠU NA TERENU! Cicipas otkriva za Kurir zašto bi ovo mogla da bude njegova NAJBOLJA SEZONA u životu!

Grčki as Stefanos Cicipas pričao je za Kurir o tome kako se izborio za šansu da prvi put u karijeri brani titulu Masters serije i zašto bi ovo mogla da bude njegova najbolja sezona.

Za neke je rezultat na semaforu izgleda neverovatno, pogotovo ako su imali energije i strasti da prate tok sinoćnjeg istorijskog meča između Cicipasa i Švarcmana, ali je treći nosilac i branitelj prošlogodišnjeg trofeja glatko i po sedmi put u njihovih 10 mečeva pobedio osvajača devetnaest ATP titula i svog velikog i ponekad kontroverznog rivala Sašu Zvereva i najavio sjajno finale protiv nikad boljeg Alehandra Davidoviča-Fokine.

U zanimljivom razgovoru sa medijima i najavi sutrašnjeg velikog finala, Cicipas je nadahnuto pričao o aktuelnostima sa ovog turnira I svoje karijere.

"Odlučio sam da ostavim dušu na terenu i sebi sam zadao zadatak da ovo bude fizički veoma intenzivan meč jer je to bio pravi način da potisnem sinoćnji meč protiv Dijega koji je u tom smislu bio izuzetno zahtevan. Ma koliko neverovatno to zvučalo to je ono što sam zahtevao od sebe i toga sam odlučio da se držim. Jasno je da ovo bila formula za uspeh", kaže o posebnim pripremama za veliko polufinale protiv svog arherivala Zvereva Stefanos Cicipas.

"Radim sa psihologom kako bih mogao da izdržim ovakve izazove u nizu, a sinoćnji meč je pokazao da se isplati boriti se do kraja na šljaci. U svaku lopticu stavite deo vaše duše, primenite malo više strpljenja, umanjite neiznuđene greške i fokusirate se na svaku razmenu kako biste ostali u poenu što duže. Meč se okrenuo u moju korist kada sam uspeo da to sprovedem u svojoj glavi i taj pristup je zaista bio plodotvoran!" opisuje šta je presudilo u “epskom meču” protiv Švarcmana sinoć – o kome će se sigurno još dugo pričati.

Iako je ovde braneći šampion, početak turnira za 2022. godinu nije baš išao po planu za Grka:

"Iako sam u prvim mečevima igrao dovoljno dobro, sa tim se mnogi možda ne bi složili. I pored toga, mislim da je bilo najvažnije pobeđivati u njima sve do sinoć kada sam se u jednom momentu “zaglavio” i osećao se da mi baš ništa ne ide od ruke. Ipak, uspeo sam da se “rekalibriram”, iskoristim to što je pao mrak i što su time nestale senke na terenu koje umeju da ometaju koncentraciju. “Čistije” je igrati noću i mnogo drugačije nego preko dana što mi omogućava da igram duže razmene, jer se uslovi ne menjaju", iznosi zanimljivu konstataciju o uslovima u kojima je izvojevao spomenutu pobedu Cicipas.

Na pitanje Kurira da li kao branilac prošlogodišnje titule, posle pobede u sinoćnjem istorijskom meču, a danas protiv rivala koji je po osvojenim trofejima jedan od najuspešnijih tenisera proteklih godina, a koji ima veoma nepovoljan skor u međusobnim mečevima, sebi daje za pravo da sa optimizmom sagledava ostatak predstojeće sezone i gaji ambicije ka dalekosežnim uspesima, Cicipas sadržajno odgovara:

"Tako je, na to mislim i zaista želim da imam takvu sezonu. Time što sagledavam ostatak sezone mi omogućava da se usresredim na neke turnire koji će od mene zahtevati da igram na najvišem nivou, čime bih iznova verifikovao pravo da se takmičim na najvišem nivou. Svaki takav turnir mi predstavlja priliku da sebi I drugima potvrdim da mogu da ostvarim ono što zamislim i unapredim svoju igru", ističe Cicipas, i nastavlja:

"Svaki dan predstavlja, naravno, novi set izazova i bez obzira na to šta sam uradio pre toga i dalje sam u obavezi da dokažem da imam sposobnost da igram na željenom nivou, jer tu ništa ne može da se desi slučajno. To mi predstavlja posebnu motivaciju. Naravno, svaki takav dan nosi svoje izazove, ponavljanje ispunjenja raznih zadataka i obaveza. I pored toga kada je tekuća sezona u pitanju imam posebno predosećanje da bih mogao da izvučem prave lekcije iz grešaka iz prošlosti, iskoristim unutrašnju mudrost i time ostvarim najbolju sezonu u dosadašnjoj karijeri”, optimističan je kao retko kada do sada mladi Grčki as.

Pravi ljubitelji tenisa bi teško mogli da dobiju zanimljiviju najavu za sutrašnje strašću-nabijeno finale Mastersa u Monte Karlu kao i onoga za šta Fokina i Cicipas sebe smatraju spremnim da mogu da ostvare tokom aktuelne sezone. Očekivanja teniske javnosti teško da mogu da budu izneverena…

Kurir sport/Vuk Brajović