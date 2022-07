SKAUTIRANJE PROTIVNIKA - KAKO TO RADI NOVAK? Ni ovaj deo priprema ne protiče bez Stefana, a kad se stvari uozbilje...

Na ATP turneji već dugo nema velikih asova Raonića, Nišikorija; Mareja viđamo srećom nešto češće – ali je pitanje koliko ćemo još uživati u igri “zlatnih Švajcaraca” Vavrinke i Federera….

Povukli su se Ferer, Berdih, Del Potro – i sve je više mladih ili mlađih teniskih asova koji zauzimaju mesta u žrebu turnira širom sveta.

Naravno, s obzirom na to da su retko odigravali i po jedan meč sa protivnicima iz Top 30 svetskog tenisa, a kamoli sa dvadesetostrukim osvajačem Grend Slem trofeja – nameće se pitanje kako se upoznati sa njihovim stilom i karakteristikama igre, proučiti njihove mogućnosti u različitim uslovima – to jest, uspešno obaviti “skauting” protivnika – kada ste Novak Đoković?

Na pitanje – da li i sam radi “skauting” rivala i stiže li da ih gleda tokom turnira, Novak kaže:

“Gledam one mečeve koje uspem da stignem, jer se trudim da provodim što više vremena sa decom kada ne igram. Uhvatim tu i tamo neke gemove, po neki set Nadala, Kirjosa i Cicipasa pre neko veče, i tako... U našoj kući je, ipak, nekako sve u znaku tenisa – pa se mečevi svakako gledaju. Stefan stalno traži daljinski da upali televizor, a mi gledamo da ne palimo televizor, da ne bude stalno upaljen - ali on insistira... Ponekad gledamo mečeve zajedno – i veoma mi je interesantno istovremeno posmatrati njega kako on prati mečeve, šta komentariše i šta pita”, otkriva nam Novak uz osmeh ko je zapravo “glavni skaut” u porodici Đoković.

Ipak, za temeljiti “skauting” u stručnom timu postoje – zadate obaveze: “Radimo skauting, naravno. Obično volim sam to da radim ili sa trenerom. Sa Goranom pričamo o tome šta je dobro, a šta nije za narednog protivnika, pa kako taj protivnik igra... Obično uzmem neki snimak prethodnog meča, pa to analiziram na taj način. Volim sam to da radim", otkriva nam Novak informacije o ovom bitnom delu priprema za naredne mečeve…

Vuk Brajović / Kurir sport