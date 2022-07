VREĐALA SRBE, SADA ŽESTOKO NAPALA ĐOKOVIĆA! Novak: Rekli su nam da NE ŽELE DA POSTOJIMO! Navratilova: Bolje da se pomeri u stranu!

Martina Navratilova je proteklih godina često umela da prozove srpskog tenisera, pa je tako bilo i ove godine tokom Novakove drame u Australiji.

Bivša teniserka je još jednom iskazala stavove koji su suprotni od Đokovićevih, a ovog puta je na udaru bila Unija profesionalnih tenisera i teniserki (PTPA) koju je Srbin osnovao.

Đoković je sa Kanađaninom Vasekom Pospišilom osnovao PTPA 2020. godine kako bi se pomoglo teniserima i teniserkama, posebno onim koji su lošije rangiranim, a od tada organizacija nailazi na različite osude i borbe da dođe do statusa kojim će zaista moći da pomogne.

Ipak, osvajačica 18 grend slem titula, kritikovala je Đokovićevo angažovanje.

"On misli da radi ispravnu stvar. Ne slažem se sa njim, ali to je njegov izbor. Sigurno mu to nije pomoglo što se tiče tenisa. Mislim da je bolje da se malo pomeri u stranu i svoju energiju preusmeri u nešto što će stvarno doneti boljitak", rekla je Navratilova, a preneo "essentiallysports.com".

foto: EPA

Nedavno je Đoković, na samom početku Vimbldona, govorio baš o PTPA i tada je poručio da je organizacija nepoželjna u svetskom tenisu, ali da će upravo to poslužiti njemu i "saborcima" da istraju u želji da naprave promene.

"Skoro dve godine je prošlo od osnivanja PTPA, i sve što smo do sada doživeli od strane svih mogućih vladajućih tela muškog i ženskog tenisa je - ignorisanje. Jasno su nam stavili do znanja da ne žele da da mi postojimo, što je motiv više za nas da se izborimo za svoje mesto – koje zaslužuje svaki igrač. Iako se ne priča o tome puno, u tenisu ne postoji ni jedna asocijacija koja se bravi pravima igrača u potpunosti", rekao je Đoković nakon pobede nad Sunvu Kvonom u prvom kolu Vimbldona.

Što se tiče Navratilove, dok je Đoković u Melburnu vodio bitku za zelenim stolom, ona je bila među onima koji su javno bili za to da mu se oduzme viza.

"Najbolje za Novaka bi bilo da sebi kaže – U redu, napravio sam greške, to nije dobro, ja sam jedini nevakcinisan koji bi trebalo da igra na Australijan openu. Svi ostali nevakcinisani su vraćeni kućama. I prava stvar bi bila da se vrati kući. I ako to uradi, neće više praviti tenziju oko toga, mislim da je to prava stvar, ali on to neće uraditi", pričala je Navratilova.

Ona je tom prilikom govorila i o "problematičnim Srbima".

"Srpski navijači postaju vrlo emotivni, mi smo imali probleme sa njima i ranije u Melburnu i Sidneju. Ako bude igrao, biće problema. Nekada morate da uradite pravu stvar i smirite sve, pre nego da pogoršavate sve. Trenutno je Novak ličnost koja sve deli. Pogledajte... Ljudi iz Srbije, sigurna sam da je 95% ljudi na Novakovoj strani, ali ostatak sveta je 95% protiv njega. Nema jasnog odgovora, ali najbolje bi bilo da Novak da ode kući. Ali ne mislim da će to uraditi", rekla je Navratilova na početku 2022. godine.

