SADA JE DEFINITIVNO, NOVAKU NE DAJU U KANADU I AMERIKU: Đoković zabranjeno da igra u Montrealu, strah od KOVIDA je veliki

Novak Đoković gotovo izvesno neće ove godine moći da igra teniske turnire u Kanadi i Americi. Pred početak mastersa u Montrealu, oglasila se kanadska vlada i donela nimalo ohrabrujuće vesti za Đokovića.

Prema pisanju italijanskog portala Tennisworlditalia situacija na severnoameričkom kontinentu vezano za kovid nije povoljna. U poslednje dve godine tenis je pretrpeo ogromne promene baš zbog pandemije koronavirusa. Iako se situacija u Evropi vezano za kovid popravila, to nije slučaj za Severnu Ameriku, gde se ponovo upalio alarm, kako pišu tamošnji mediji.

Čekajući dalju potvrdu američke vlade, stiglo je malo umirujućih vesti iz kanadske vlade, one koja će doneti odluke vezane za Masters 1000 u Montrealu. Vlada Kanade je u poslednjih nekoliko sati najavila da će se vratiti brzi brisevi da bi se proverilo da li je osoba pozitivna na aerodromu, za one koji stignu na njihovu teritoriju, piše Tennisworlditalia.

Atp Montreal, torna la paura Covid. Certo il no a Novak Djokovic: Ecco le ultime indiscrezioni sul Masters 1000 canadese Continue reading... https://t.co/OEESfgPVEr pic.twitter.com/vCthkFR0Ym — Tennis World Italia (@TennisWorldit) July 26, 2022

Treba naglasiti da će se, bar u početku, brisevi obavljati nasumično, izvlačeći nasumice ljude među putnicima. Oni koji budu pozitivni na kovid rizikovaće da ostanu u izolaciji oko 10 dana. To je situacija koja brine sve tenisere. S obzirom da turnir u Montrealu počinje 7. avgusta, ATP je pozvao sportiste da bris testove urade pre nego što otputuju u Kanadu, kako bi izbegli neprijatne situacije.

Samim tim, ostaje na snazi ranija odluka vlasti SAD i Kanade, da neće biti izuzetaka i da je za ulazak u obe zemlje potrebno biti vakcinisan protiv kovida. To je situacija koja efektivno isključuje Novaka Đokovića sa američke turneje. Šampion Vimbldona i vlasnik 22 grendslema nije vakcinisan i nema nameru da to uradi, pa je njegovo prisustvo na mastersima u Montrealu i Sinsinatiju, kao i grendslemu US openu,kao i svim turnirima u Americi gotovo nemoguće.

Da podsetimo, Novak Đoković jeste prijavljen za masters u Montrealu i to kao sedmi nosilac. Na listi su i Danil Medvedev, povređeni Aleksandar Zverev, Rafa Nadal, Stefanos Cicipas, Kasper Rud, Karlos Alkaraz, Andrej Rubljov. Titulu bi trebalo da brani Danil Medvedev, a Novak Đoković četiri puta je osvajao kanadski masters (2016, 2012, 2011, 2007).

