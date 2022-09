KIRJOS SE RASPAO - OTVORIO DUŠU I SLOMLJEN PRIZNAO: Nije me briga za druge turnire... To je jednostavno poražavajuće... (VIDEO)

US OPEN

Ruski teniser Karen Hačanov plasirao se u polufinale Otvorenog prvenstva SAD, pošto je pobedio Australijanca Nika Kirjosa sa 7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4.

Hačanov je izdržao 31 as i glasnu podršku publike svom protivniku i posle tri sata i 39 minuta velike borbe plasirao se u svoje prvo grend slem polufinale u karijeri.

"Uspeo sam. Uspeo sam. Zaista sam ponosan na sebe, bio sam fokusiran od početka do kraja. Bio je lud meč, ali sam bio spreman da se borim i odigram pet setova", rekao je Hačanov posle meča.

foto: AP

Sa duge strane Nik Kirjos je bio vidno besan i razočaran zbog eliminacije.

"Iskreno, nije me briga za druge turnire. Da li si bolji, da li si gori, to na Grend slemu nije važno. Ljude ne zanima da li imao dobar dan ili da li si igrao četiri ili pet setova ili da li si igrao jedan od najboljih mečeva na turniru. Izgubio si… To ljudi pamte, bez obzira da li si pobedi ili izgubio", rekao je Kirjos na konferenciji za medije.

Kirjos je teško podneo ovu eliminaciju.

"Osećam se kao go*no. Osećam se kao da sam izneverio toliko ljudi. Osećam se kao da su ovaj četiri turnira jedino važni. Moram da sačekam Australijan open. To je jednostavno poražavajuće, srceparajuće. Ne samo za mene, već za sve koje znam da žele da ja pobedim", dodao je Kirjos.

Karen hačanov će se za plasman u finale US Opena boriti protiv Norvežanina Kaspera Ruda koji ima priliku da posle ovog turnira preuzme prvo mesto na ATP listi.

(Kurir sport)