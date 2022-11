JOŠ JEDNA MEGA SENZACIJA! ISPAO POSLEDNJI TENISER KOJI JE POBEDIO ĐOKOVIĆA! Novaka u finalu mastersa u Parizu čeka TINEJDŽER

Potpuno neočekivano, Holger Rune je prvi finalista mastersa u Parizu pošto je u polufinalu pobedio tenisera koji je pre tog meča imao ubedljivo najbolju formu.

Igrao je Feliks Ože-Alijasim kao u transu, vezao je 16 pobeda, a u tri uzastopne nedelje osvojio tri turnira - Firenca, Antverp i Bazel.

Ipak, Kanađanin je u polufinalu mastersa u Parizu bio potpuno nemoćan protiv devetnaestogodišnjeg Runea.

Meč je završen pobedom Danca rezultatom 6:4, 6:2, a ovaj tinejdžer sada čeka popodnevni duel Novaka Đokovića i Stefanosa Cicipasa.

Ukoliko srpski teniser opravda ulogu favorita i stigne do finala čekaće ga Rune sa kojim je do sada odigrao tek jedan meč u kojem je i pobedio 2021. godine na US Openu.

Sa druge strane, činjenica da je Ože-Alijasim izgubio mogla bi da ohrabri Novakove navijače s obzirom na to da je Kanađanin poslednji teniser koji je uspeo da pobedi Srbina. Bilo je to na Lejver kupu krajem septembra ove godine.

Nakon tog duela je Đoković pobedio na turnirima u Tel Avivu i Astani, a u Parizu za sada ima tri trijumfa.

Naravno, srpski teniser do okršaja sa Runeom prvo mora da preskoči ozbiljnu prepreku u polufinalu protiv Cicipasa.

