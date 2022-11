ANALIZA PRED POČETAK POLUFINALA ĐOKOVIĆA I FRICA: Kako oduzeti Amerikancu priliku da se nametne?

“Not too bad!“ – izjava legendarnog italijanskog analitičara Ubalda Skanjagate bi – osim za originalnog primaoca Novaka Đokovića – mogla da se veže i za njegovog današnjen suparnika – Amerikanca Tejlora Frica. Igrač koji je „upao“ u žreb za Torino tek kada je Karlos Alkaraz odlučio da se povuče sa Mastersa u Parizu usled povrede – u Torinu je dogurao do polufinala, i to uz najveću pobedu karijere – protiv Nadala u dva seta. Pobedom protiv igrača koji je dominirao ATP turnejom proteklih nedelja – Feliksa Ože Alijasima, osvajač 3 ATP titule iz ove sezone (Masters u Indijan Velsu, Istborn i Tokio) i četvrtfinalista dva Mastersa (Monte Karlo, Sinsinati), jednog Grend Slema (Vimbldon) i turnira u Dalasu i Hjustonu – na svom prvom pojavljivanju na Završnom Mastersu obezbedio je nastup u polufinalu protiv našeg asa, sa kojim ima izrazito nepovoljan skor – od 5 poraza iz isto toliko puno mečeva.

foto: AP

Debitante je baš “htelo” u poslednjih 6 godina na ovom turniru – gde bi se Fric pobedom nad Đokovićem približio Dimitrovu i Cicipasu kao treći koji su na svom prvom nastupu osvajali ovu prestižnu titulu, što bi ga dovelo do najboljeg mesta u karijeri – petog. Fric je tim putem krenuo tokom oktobra 2022 pobedom nad rivalom iz juniorskih dana – Tijafoom u Parizu, I jedan je od petorice aktuelnih učesnika koji su svoju reputaciju sticali nastupima na turniru koji predstavlja najbolje mlade igrače – Nekst Džen Finals u Milanu.

Činjenica da je baš on prekinuo impresivan Nadalov niz od 20 pobeda u Indijan Velsu – kada je postao prvi šampion iz zemlje – domaćina posle Agasija 2001. znači da Tejlor voli da igra na velikoj sceni protv najboljih tenisera – čega bi Novak morao da bude itekako svestan. Amerikanac gaji stil igre koji je Zverevu – između ostalog – doneo 2 titule na ovom turniru, koji se bazira na strahovito jakom servisu, strpljivim prebacivanjem sa osnovne linije – do momenta kada stvori priliku da digne nivo agresivnosti ulaskom u teren i duboko plasiranim i jakim paralelama izbacuje protivnika iz zone komfora i otvara jednu od strana za pobedničk viner.

foto: AP

Novaku će svakako smetati što je – posle iznurujućeg trilera protiv Medvedeva – primoran da nastupi u prvom meču danas protiv ovog sjajnog tenisera, znajući da je nivo energije koji će moći da ušetede i posvete ishodu sutrašnjeg meča presudan za njegov tok, stvaranje prilika za brejk i prebacivanje inicijative na svoju stranu. Kako oduzeti Fricu priliku da se nametne, čime bi opasno podigao svoje samopouzdanje i pobednički išao iz jednog u drugi lep i efektan poen?

Pre svega – pouzdanim preciznim i strateški dobro raspoređenim servisima, pogotovo u situaciji nepoznatih energetskih rezervi posle dramatične pobede nad Medvedevim (koji je čak imao i servis-gem za 1. pobedu) gde će mu upravo zbog toga trebati svaki “jeftin” poen koji se može dobiti. Zatim – sjajnim dubokim riternima, koji često stižu protivniku veoma brzo na osnovnu liniju ili “pod noge”, i – na kraju – ubrzavanjem toka poena i preciznom realizacijom prilika za prelomne vinere – ili pod oštrijim uglovima iz terena ili iz voleja na mreži. Kratko ali nikako prosto za ostvariti – Novak će morati da bude izuzetno fokusiran da realizuje ovaj plan igre, jer puno šansi za ispravke protiv ovako velikog servera i preciznog viner-igrača neće imati. Već prvi uspešno izvedeni poeni u ovom smislu mogli bi remetilački da deluju na Amerikanca – što bi moglo da dovede do jednog ili više brejkova u setu za komforno rešavanje izazova u polufinalu.

I zato, kako Novak često kaže – pravi izazov je u vama, pa sa velikom nadom čekamo da se kroz prve udarce i gemove uverimo u to da je naš šampion “kroz sebe” rešio pitanje prvog finaliste Završnog Mastersa u Torinu ove godine.

(Vuk Brajović)