MISTERIOZNA PORUKA CICIPASA POSLE PLASMANA U FINALE MELBURNA: Niko ne zna ZNAČENJE REČI koju je napisao u kameru (VIDEO)

Grčki teniser Stefanos Cicipas plasirao se u finale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 20. tenisera sveta Rusa Karena Hačanova posle četiri seta.

To je prvo finale Cicipasa u Melburnu, a ukupno drugo finale grend slem turnira u karijeri. Prethodno je 2021. godine igrao u finalu Rolan Garosa, u kome je izgubio od srpskog tenisera Novaka Đokovića posle pet setova.

Međutim, ono što je privuklo veliku pažnju teniske javnosti jeste poruka grčkog tenisera posle plasmana u finale - za mnoge potpuna misterija.

Cicipas je u kameru napisao "Umbwtw", dok je ispod te reči u zagradi stajalo objašnjeje da je u pitanju "reč iz Afrike".

Svi se se odmah "bacili" na Gugl pretragu ali do tačnog odgovora nisu uspeli da dođu. Svi se pitaju na šta se to odnosi i da li je to poruka Novaku?!

Da li možda vi znate šta ovo znači?

