OVO JE TAJNA NOVAKA ĐOKOVIĆA! Jedan je od najstarijih na ATP i dalje GAZI! Ekspert: Evo još koliko će VLADATI TENISOM!

Novak Đoković u 35. godini igra tenis za koji protivnici nemaju rešenje. Čak i oni mlađi deset i više godina, koji bi trebalo da su u naponu fizičke snage, nemaju odgovor za Noletove bravure, ali i precizne i snažne udarce.

Posebno impresionira Novakov psiho-fizički balans. U kakvoj je psihofizičkoj spremi Novak, voditelji emisije Puls Srbije pitali su master profesora fizičkog vaspitanja i sporta, Milicu Simić.

Vaspitanje u porodici i sportsko vaspitanje bilo je presudno za Đokovićev neverovatan uspeh, mišljenja je Simić, koja je na početku razgovora Novaka nazvala najboljim sportistom sveta.

- On je toliko posvećen, iznova i iznova radio na svojoj fizičkoj spremi i zbog toga je danas to što jeste - rekla je.

Disciplina kojom se bavi Novak Đoković je ona, kojom se bave i mnogi sportisti na ovom svetu, ali Simić je "Srpski inat" nazvala faktorom koji ga ističe u odnosu na ostale sportiste.

- Čelična disciplina, volja i požrtvovanost, čine Novaka Đokovića jednim od najvećih sportista svih vremena. On je posvećeniji od ostalih tenisera i sportista i ima taj, što mi kažemo, srpski inat, koji ga ističe u odnosu na ostale sportiste. Samim tim je u prednosti - kazala je Simić.

Fokus na cilj nazvala je onim što ga stavlja na prvo mesto u svakom smislu i fizičkom i psihičkom.

- On, pre svega ima i stručni tim i ogromno iskustvo. Svaki turnir i svaki uspeh koji je ostvario, uzima iz njega ono najbolje i nadograđuje ga i daje mu prednost u narednom turniru. Neverovatna inteligencija, moć da pamti i čita svog protivnika, kao i sve stvari koje mu se dešavaju na terenu, komunikacija sa publikom, on se sa tim jako bori, jer svakog meča izvlači ono čime će napraviti pravi potez - ispričala je Simić.

Đokovićevom temprament, impulsivnost na terenu, psovke i energija koja pršti kada igra, nazvala je neophodnim.

- Ne treba ništa zadržavati u sebi, jer mora postojati trenutak pražnjenja, da bi mogao ostati fokusiran na igru. On ima savršen balans fizičke i psihičke spreme - rekla je.

Uporedila je Đokovića sa Kristijanom Ronaldom, i sa njegovim rivalima Nadalom, Federerom.

- On zbog rivala u svom sportu dobija snagu da gura dalje - dodala je.

Đokovićeva igra sa 35 godina, je i bolja nego kad je imao 25 godina, kako je rekla Simić, a to je proizvod kontinuiranog rada i rada na prevenciji povreda.

- On je spreman na sve! I kada dođe do nekih povreda on je spreman na sve, jer ima ogromnu veru u sebe, a mislim da je to ključna stvar, jer on veruje da će da se oporavi brzo, da će pobediti, da će nastaviti da igra - kazala je i dodala:

- On u svemu tome vidi smisao i cilj, a sjajan je uzor i za mlađe uzraste. Nema mane, pored sportske potkovanosti, veoma je dobar primer svima, kulturan je kao čovek, kao sportista, sjajan primer za sve, ne samo za decu!

Konstatovala je, da je momenat, nakon poslednje pobede, kada je prišao svojoj majci i timu i rasplako se, momenat emotivnog naboja koji je morao da se izlije.

- To se dešava kod mnogih sportista kada dođu na pobednički tron. Do tog momenta oni su svu snagu iskoristili da dođu do toga i normalno je da dođe do snažnog izliva emocija. Posebno, posle ovog uspeha 10 titule, ova emotivna reakcija je bila i svima nama koji smo gledali! - ispričala je uz osmeh.

Inteligencija Novaku daje moć da svakom protivniku zada tempo, kako je rekla Simić.

- Zato mi kažemo da je on doveo sebe u savršenstvo i u psihičkom i u fizičkom smislu, a to je sve iskustvo koje je nadograđivao godinama.- rekla je, pa prokomentarisala sa stručne strane, koliko je moguće da Novak bude u ovakvoj spremi.

- Što se tiče njegovih godina još 3, 4 godine, a što se tiče Novaka Đokovića još dugi niz godina - nasmejala se Simić.

Ko bi mogao jednog dana da pobedi Đokovića? pitala je voditeljka Anastasija Čanović.

- Ima mladih tenisera koji lepo igraju, ali mislim da ne mogu da kažem ko bi to mogao da bude, nadamo se da će biti nekog koji će moći da odoli iskušenjima koje nosi i život i sport - rekla je, upoređujući Novakovu igru sada sa još boljom igrom, nego kada je bio mlađi.

- Današnja deca možda imaju više mogućnosti nego što je Novak Đoković imao kada je bio dečak i počeo - dodala je.

