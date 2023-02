ĐOKOVIĆ PRVI NOSILAC U INDIJAN VELSU, NOVAK IDE U AMERIKU?! Legende stale uz Srbina: Biće velika sramota ako mu ne dozvole ulazak!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković mogao bi da zaigra na turniru u Indijan Velsu, uprkos zabrani američkih vlasti da na tlo SAD ne može da uđe bilo ko bez potvrde da je vakcinisan.

Novaj je i dalje na listi prijavljenih igrača za ATP Masters Indijan Vels i dalje gaji nadu da bi mogao da zaigra u Sjedinjenim Američkim Državama.

Novak je zvanično je prijavljen kao prvi nosilac, ali još je krajnje neizvnesno da li će igrati.

Turnir u ovom kalifornijskom gradu počinje 8. marta. Strancima koji su nevakcinisani nije dozvoljen ulazak u SAD, a Novak nije želeo da se vakciniše.

Tomi Has, direktor turnira u Indijan Velsu, izjavio je ranije da će biti velika sramota ako Novaku ne bude bio dozvoljen ulazak u zemlju.

foto: Saeed KHAN / AFP / Profimedia

- Trebalo bi da ukinu te mere do sredine aprila - rekao je Tomi Has, nekadašnji teniser, a sada direktor turnira u Indijan Velsu.

- Mi ćemo uraditi sve što je u našoj moći da se to dogodi i ranije, da mu omogućimo da igra u Indijan Velsu. Mislim da želi da igra, pa treba da mu damo šansu. Nadam se da ćemo ga imati tamo. Mislim, po mom mišljenju bila bi sramota da on ne dođe ili da mu ne dozvole da dođe - upozoriio je Has.

(Kurir sport)