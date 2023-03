NEMA TU MNOGO FILOZOFIJE! Đoković OTVORIO DUŠU za Kurir posle BOLNOG poraza - SVESTAN je u kom segmentu je Medvedev BIO BOLJI!

Specijalni izveštač iz Dubaija: Vuk Brajović

Više se u ovom trenutku – ipak nije moglo, a pogotovo protiv razigranog i rastrčanog Medvedeva, koji je neverovatnom istrajnošću, brzinom, strahovitim servisima i bekhendom bez greške odigrao jedan od najboljih mečeva protiv Đokovića – posle pobede u finalu Ju Es Opena.

“Da pobedite Novaka – morate da igrate svoj najbolji tenis, a rekao bih da mogu da budem izuzetno zadovoljan kako sam igrački I strateški odradio taj posao večeras”, rekao je Medvedev.

Sa druge strane, Đoković svakako nije bio zadovoljan svojom igrom – iako je meč počeo onako kako je planirao:

“Odlično sam servirao prva dva servis gema, a zatim imao 30-0 na 2:2; onda sam napravio par grešaka posle toga – i ode gem. U važnim momentima nisam bio toliko odlučan – pogotovo u tim razmenama sa osnovne linije – a u nekim momentima previše nestrpljiv. To je prouzrokovalo neiznuđene greške, dok je on bio strpljiviji od mene”, kaže nam Novak, i nastavlja:

“Malo mi je falilo da se vratim u meč – a da sam to uspeo da uradim – probih bih taj led, što bi mentalno uticalo i na njega. Ali, eto, on igra jako brzo na svoje servis gemove; nije lako uhvatiti ritam sa njim. Naprosto, ne pravi greške, I natera te da se dobro pomučiš da valjano kreiraš poen. Na kraju, mislim da sam ipak previše srljao – i ma šta sam sebi rekao da treba da radim pre meča – na terenu biva drugačije”, prenosi nam on. Presu

“U presudnim momentima nisam odigrao onako kako sam želeo i mogao da odigram. Nema tu mnogo filozofije. U ključnim momentima sam načinio neke loše neiznuđene greške i na taj način mu „uručio pobedu“. Drugi set je bio dosta neizvesniji – pa i na njegove servis gemove – međutim nisam uspeo da dođem do te brejk-lopte. Bio je bolji u tim momentima, a ja sam u nekim situacijama sa osnovne linije možda bivao bez rešenja, možda malo više srljao - i to je bilo to“, dodaje Đoković, i u vezi meča zaključuje:

„U njegovoj igri bih istakao pokrivanje terena i bekhend, koji igra skoro bezgrešno. Za svoju visinu se sjajno kreće, pokriva sjajno teren – i ima jedan od najboljih servisa na svetu. Morao sam da probam da igram servis-volej s obzirom da je stajao toliko iza osnovne linije – i morao sam da napadam.“objašnjava Novak strategiju koja večeras – nažalost – nije bila sprovedena na nivou na koji su on i njegovi poklonici navikli.

Kurir sport