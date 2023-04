DAĆU SVE OD SEBE DA SE VRATIM NA VRH ATP LISTE! Prve reči Alkaraza nakon gubitka prvog mesta, na TRONU je ponovo Novak Đoković!

Nakon što je Janik Siner u polufinalu Majamija pobedio Karlosa Alkarasa, na prvo mesto ATP liste vratio se srpski teniser Novak Đoković.

Nakon meča, španski teniser je sumirao utiske.

"Nije imalo mnogo uticaja to što što je on odmarao dan više od mene. Nisam završio kasno. Otišao sam da odmorim na vreme kada je trebalo i jednostavno sam uradio to što sam uradio", rekao je Alkaras.

Govorio je Alkaras o gubitku broja 1 na ATP listi.

"Bila su to dva veoma zahteva dva meseca. Sada dolazi sezona šljake, koja će biti zahtevna. A što se tiče gubitka broja 1, sada jednostavno moram da pokušam da vratim i dam sve od sebe da se to dogodi što pre", dodao je on.

Zbog ovih stvari mu je posebno krivo.

"Mislim da je jedino što je nedostajalo da iskoristim te prilike: brejk lopte koje sam imao pri 4:3 u drugom setu i brejk lopte koje sam imao za povratak u trećem. Nisam ih osvojio i to je uzelo danak protiv igrača kao što je Janik, protiv koga, ako ne iskoristiš, izgubio si. To je najveća razlika u odnosu na Indijan Vels. Mislim da je bio tesan meč", istakao je Alkaras.

